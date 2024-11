Stars Matthew McConaughey: Kein Bock mehr auf Rom-Coms

Bang Showbiz | 21.11.2024, 09:00 Uhr

Matthew McConaughey zog nach Texas, weil er es leid war, Hollywoods „Rom-Com-Typ“ zu sein.

Der 55-jährige Schauspieler feierte mit einer Reihe von Liebeskomödien wie ‚The Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant‘ und ‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen‘ große Erfolge, aber Matthew wollte seine Karriere letztendlich in eine andere Richtung lenken.

„Ich war der Rom-Com-Typ, Mann, das war mein Ding, und ich mochte dieses Ding. Diese Linie hat sich gut ausgezahlt und funktionierte“, sagte Matthew nun im ‚Good Trouble‘-Podcast. Der Nachteil war allerdings, dass er deswegen keine anderen Rollen angeboten bekam. „Aber die Spur … Ich war so stark in dieser Spur, dass alles, was außerhalb dieser Spur lag, Dramen und Sachen, die ich machen wollte, sagte: ‚Nein, nein, nein, nein, nein, kein McConaughey.‘ Hollywood sagte: ‚Nein, nein, nein, nein, du solltest dort bleiben. Bleib dort.‘“

Matthew hat sich deshalb bewusst dafür entschieden, keine Liebeskomödien mehr zu machen, und hat nun vor, in Texas zu bleiben, bis er die richtigen Rollen auf der Leinwand bekommt. Der preisgekrönte Schauspieler, der in Texas geboren und aufgewachsen ist, sagte: „Da ich nicht tun konnte, was ich tun wollte, hörte ich auf, das zu tun, was ich tat. Ich zog auf die Ranch in Texas und schloss einen Pakt mit meiner Frau: ‚Ich gehe nicht zurück zur Arbeit, es sei denn, mir werden Rollen angeboten, die ich machen möchte.‘“

Im Gegensatz dazu räumte Matthew ein, dass er zu Beginn seiner Karriere „zu vielen Dingen Ja gesagt“ habe. Er erklärte: „Ich meine, wir schauen uns alle um und sehen, dass wir unser Leben mit Ja-Sagern gefüllt haben, und dann denkt man sich: ‚Meine Güte, ich habe in meinem Leben Nachteile, weil ich zu vielen Dingen Ja gesagt habe.‘“