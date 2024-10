Stars Matthew Perry: Er glaubte nie, dass er geliebt wird

Matthew Perry - GQ MOTY - Hollywood - November 17th 2022 - Phillip Faraone - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 11:00 Uhr

Matthew Perry hätte „nie geglaubt“, wie sehr die Fans ihn liebten.

Der ‚Friends‘-Schauspieler starb vor einem Jahr an den akuten Auswirkungen von Ketamin und sein Stiefvater Keith Morrison erzählte jetzt, wie sich der Star in den Jahren vor seinem Tod fühlte. Laut Keith habe Matthew oft das Gefühl gehabt, er hätte „versagt“, wenn zum Beispiel wenig schmeichelhafte Fotos von ihm im Umlauf waren.

Der ‚Dateline‘-Moderator erzählte dem ‚People‘-Magazin: „Es gab eine Zeit, in der man eine Boulevardzeitung in die Hand nahm und ein Bild von einem übergewichtigen Schauspieler sah, der nicht gut aussah, die Straße entlang ging oder in ein Restaurant ging. Und er hatte, glaube ich, das Gefühl, dass er versagt hatte. Er verstand nicht, dass er jemand war, der geliebt wurde – er hätte es nie geglaubt.“ Der ‚17 Again‘-Schauspieler war erstaunt über die Reaktionen auf seine Memoiren ‚Friends, Lovers and the Big Terrible Thing‘ aus dem Jahr 2022, in denen er offen über seinen Kampf gegen die Sucht sprach. Keith sagte: „Er kam von der Buchtour zurück und kniff sich immer noch und sagte: ‚Ich kann nicht glauben, dass die Leute mich tatsächlich zu mögen scheinen.‘“

Der 77-jährige Moderator glaubt, dass ein Grund, warum Matthew in dem Buch so offen war, darin bestand, einen weiteren Versuch zu unternehmen, seine Probleme endgültig zu lösen. Keith erklärte: „Es war brutal da draußen und er schien an einem Punkt zu sein, an dem er das endlich besiegt hatte. Ich denke, er hat das in gewisser Weise in das Buch geschrieben, in der Hoffnung, dass er es damit besiegen würde. Vielleicht, wenn ich es in der Öffentlichkeit sage, wenn ich es in einem Buch sage, wenn sie mich die ganze Zeit daran erinnern, kann ich vielleicht Erfolg haben. Er hat alles gegeben.“

Keith, der mit Matthews Mutter Suzanne Morrison verheiratet ist, gab zu, dass der Schauspieler seiner Familie gesagt habe, dass sie nicht „überrascht“ wären, wenn er an den Folgen seiner Probleme sterben würde. Er sagte: „Matthew sagte zu uns – und er sagte es öffentlich: ‚Wenn ich plötzlich sterbe, werdet ihr vielleicht schockiert sein, aber ihr werdet wahrscheinlich nicht überrascht sein.‘ Es ist also so eine Sache. Es ist eine Krankheit – und es ist eine Krankheit, die eine große Anzahl von Menschen betrifft.“