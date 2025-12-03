Musik Matty Healy bestätigt: The 1975 haben ‚zwei neue Alben gemacht‘

Matty Healy - Leeds Festival 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2025, 14:00 Uhr

Matty Healy hat enthüllt, dass The 1975 an zwei neuen Alben arbeiten.

Der 36-jährige Sänger gab ein Update zu den Plänen seiner Band für ihre ersten Veröffentlichungen seit ‚Being Funny In A Foreign Language‘ aus dem Jahr 2022. Während einer Unterrichtsstunde mit anschließender Fragerunde am Gateshead College am Dienstag (03. Dezember) wurde Matty nach der Bedeutung des Wortes „DOGS“ gefragt, das am Ende ihres Headline-Auftritts beim Glastonbury Festival im Sommer auf der Leinwand erschien. In einem auf TikTok geteilten Video ist zu hören, wie er einem Fan sagt: „Wir haben zwei gemacht – es könnte eins sein, es könnten zwei sein… aber ja, wir haben zwei Alben gemacht.“

Außerdem wurde während der Sitzung mit den Studierenden bestätigt, dass Matty ein intimes Konzert für die in Newcastle ansässige Wohltätigkeitsorganisation ‚Sunday For Sammy‘ spielen wird, die ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Er wird am 16. Februar in der Utilita Arena der Stadt auftreten, und auch Lokalheld Sam Fender hat zugesagt. Die Veranstaltung wurde erstmals im Jahr 2000 als „zweijährliche Unterhaltungsshow“ zu Ehren des verstorbenen ‚Auf Wiedersehen, Pet‘-Stars Sammy Johnson ins Leben gerufen, der 1998 starb. Alle Einnahmen unterstützen junge darstellende Künstler im Nordosten des Vereinigten Königreichs. Matty deutete an, dass sein Set aus Songs von The 1975 sowie einigen „Geordie-Folksongs“ bestehen werde.

Was neues Material betrifft, hatte der Manager der Gruppe, Jamie Oliver, zuvor bereits etwas Besonderes angedeutet, als er bestätigte, dass sie „gerade ein Album machen“. Er sagte im Mai im ‚The Money Trench‘-Podcast: „Es ist jetzt schon ein ziemlich außergewöhnliches Album.“ Er erklärte, es gebe „einen ständigen Austausch darüber“ zwischen ihm und der Band – bestehend aus Matty, Gitarrist Adam Hann, Bassist Ross MacDonald und Schlagzeuger George Daniel – und dass sie sich nicht unter Druck setzen würden. Er fügte hinzu: „Ich denke, sie haben sich das Recht verdient, sich Zeit zu lassen. Die Welt wird zuhören, also muss es richtig sein.“