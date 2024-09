Musik Megan Thee Stallion: Sie träumt von einer Kollaboration mit Taylor Swift

Megan Thee Stallion - CMT Awards 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2024, 16:00 Uhr

Die Künstlerin plant eine Kollaboration mit dem Popstar.

Megan Thee Stallion plant eine Kollaboration mit Taylor Swift.

Die 29-jährige ‚Hiss‘-Sängerin hat den 34-jährigen Popstar zu einem „Hengst“ erklärt und findet, dass sie beide nebeneinander „so süß“ aussehen würden.

Megan erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ich liebe Taylor Swift. Und ich würde eines Tages gerne mit ihr zusammenarbeiten. Sie ist auch ein Hengst. Sie ist ein großes Mädchen. Das finde ich toll. Wir würden nebeneinander so süß aussehen.“ Die neueste Zusammenarbeit der Musikerin, ‚Neva Play‘ in Zusammenarbeit mit BTS-Star RM, ist in der letzten Woche veröffentlicht worden. Unterdessen wird der nächste Job der Rapperin die Moderation der MTV Video Music Awards am Mittwoch (11. September) sein. Die ‚WAP‘-Künstlerin, die die Nachfolge von Rap-Superstar Nicki Minaj antreten wird, ist zudem für die beste Zusammenarbeit mit GloRilla für ‚Wanna Be‘ sowie für den besten Hip-Hop, die besten visuellen Effekte, die beste Regie und die beste künstlerische Leitung für ‚Boa‘ nominiert worden. Taylor, die im Jahr 2023 sieben VMAs gewann, führt die Nominierungen mit insgesamt zehn Preisen an, darunter acht für ihre ‚Fortnight‘-Kollaboration mit Post Malone.