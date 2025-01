Stars Meryl Streep: Dank waghalsiger Aktion entkam sie Waldbränden in L.A.

Meryl Streep arriving at the 76th Primetime Emmy Awards LA SEpt 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2025, 11:00 Uhr

Die Hollywood-Ikone musste zu extremen Maßnahmen greifen, um der Feuerkatastrophe heil zu entkommen.

Meryl Streep musste einen Zaun durchschneiden, um vor den Waldbränden in Los Angeles zu fliehen.

Die 75-jährige Schauspielerin wurde dazu aufgefordert, ihr Haus zu verlassen, als sich die Feuerkatastrophe in Kalifornien ausbreitete. Aber ihr Neffe Abe Streep hat jetzt enthüllt, dass sie zu extremen Maßnahmen greifen musste, um zu entkommen – denn ein Baum versperrte ihren Weg nach draußen.

In einem Artikel für das ‚New York‘-Magazin schreibt er: „In der ganzen Stadt wurden Evakuierungsanordnungen verschickt. Meine Tante Meryl Streep erhielt am 8. Januar einen Evakuierungsbefehl, aber als sie gehen wollte, entdeckte sie, dass ein großer Baum in ihrer Einfahrt umgestürzt war und ihren einzigen Ausgang versperrte. Entschlossen, es zu schaffen, lieh sie sich von einem Nachbarn eine Drahtschere, schnitt ein autogroßes Loch in den Zaun, den sie mit den Nachbarn auf der anderen Seite teilte, und fuhr durch deren Garten, um zu entkommen.“

Seit sich die Brände Anfang Januar in Los Angeles ausbreiteten, haben sie fast 20.000 Häuser zerstört, 200.000 Menschen zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen und 29 Menschen getötet. Die ‚Mamma Mia!‘-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Mann Don Gummer die Kinder Henry (45), Mamie (41), Grace (38) und Louisa (33) hat, besitzt ein 3,6 Millionen Dollar teures Haus in Pasadena, das bei der Katastrophe nicht beschädigt wurde. Mehrere Promis haben ihre Häuser durch das Feuer verloren, darunter Hotelerbin Paris Hilton und die Reality-Stars Spencer Pratt und Heidi Montag.