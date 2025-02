Stars Mindy Kaling plant Schauspiel-Comeback

Mindy Kaling - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 14:00 Uhr

Die US-Schauspielerin will wieder vor statt immer nur hinter der Kamera stehen.

Mindy Kaling hat vor, zur Schauspielerei zurückzukehren.

Die 45-Jährige war seit ‚The Morning Show‘ im Jahr 2023 nicht mehr auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Die Arbeit hinter der Kamera an ihrer neuesten Serie ‚Running Point‘ hat sie nun dazu inspiriert, wieder Schauspielrollen in Betracht zu ziehen. Die Netflix-Produktion erscheint am 27. Februar.

„Als wir ‚Running Point‘ drehten, war die Besetzung so lustig. Ich dachte mir: ‚Ich will mit Brenda [Song] und Kate [Hudson] schauspielern. Das macht so viel Spaß'“, erzählt Mindy gegenüber ‚Extra‘. „Also, ja… [ich] muss wieder vor die Kamera.“

Letztes Jahr wirkte die ‚The Office‘-Schauspielerin an den Animationsserien ‚Velma‘ und ‚Monster bei der Arbeit‘ mit. Allerdings handelte es sich dabei um Sprechrollen. Außerdem arbeitete sie als Showrunnerin an Serien wie ‚Noch nie in meinem Leben…‘ und ‚The Sex Lives of College Girls‘ mit.

Die ‚The Mindy Project‘-Darstellerin erhielt kürzlich einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Obwohl ihre Kinder Kit (7), Spencer (4) und die zwölf Monate alte Anne nicht bei der Zeremonie anwesend waren, möchte sie, dass sie die Stätte gemeinsam besuchen. „Ich denke, dass ich sie mitnehmen werde, um es zu sehen“, kündigt sie an. „Meine Älteste ist sieben, also weiß ich nicht, ob sie das Konzept des Sterns kennen. Das ist also eine dieser Auszeichnungen, über die ich sie vorher ein wenig aufklären muss, denn wenn ich es nicht tue, werden sie sagen: ‚Okay, wen interessiert’s?'“