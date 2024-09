Alle Sendetermine „Mord mit Aussicht“: Die beliebte Krimiserie ist endlich zurück

"Mord mit Aussicht - Marie rennt": Kommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel) erwacht aus einem Albtraum. (ili/spot)

SpotOn News | 03.09.2024, 15:03 Uhr

Nach einer langen Sommerpause geht es endlich weiter mit der beliebten Krimikomödienserie "Mord mit Aussicht". Die zweite Staffelhälfte startet und nur an einem Abend müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal darauf verzichten.

Weiter geht's! Nach einer Sommerpause startet am heuteigen Dienstag (3. September) der zweite Teil der fünften Staffel (seit 16. April) der erfolgreichen Crime-Comedy-Serie "Mord mit Aussicht". Die verbliebenen sechs Episoden werden – mit einer Ausnahme – dienstags zur Primetime ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Los geht's mit Folge acht "Marie rennt", deren Grundidee an Filmklassiker wie die US-Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" (1993) mit Bill Murray (73) und Andie MacDowell (66) und den Actionthriller "Lola rennt" (1998) mit Franka Potente (50) in der Titelrolle erinnert.

"Mord mit Aussicht – Marie rennt" – Auftaktfolge der zweiten Staffelhälfte

Kommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel, 45) erwacht aus einem Albtraum, in dem ihr On-Off-Liebster Gisbert Cremer (Kai Schumann, 48) tot ist. Die Realität an diesem Morgen sieht allerdings anders aus: Die Scheidungspapiere ihres Ex-Mannes sind eingetroffen. Außerdem bestehen die Polizeikollegen Heino Fuß (Sebastian Schwarz, 40) und Jennifer Dickel (Eva Bühnen, 28) auf das obligatorische Schießtraining.

Und obwohl es gerade wieder eher unharmonisch zwischen Marie und Gisbert läuft, will der nun endlich ein Liebesbekenntnis von ihr. Als Marie zögert, stürmt Gisbert gekränkt davon und ein schreckliches Unglück passiert…

Ist der böse Traum von der vergangenen Nacht jetzt etwa doch Wirklichkeit geworden? Marie gerät in einen Strudel aus dem Immergleichen und muss einen Weg aus der Zeitschleife finden.

Alle Ausstrahlungstermine – und die eine Ausnahme

3. September – "Marie rennt"

10. September – "Das Mörderspiel"

17. September – "Renate"

24. September – "Minigolf Mafia"

Ausnahme: 1. Oktober – Start der vierteiligen Miniserie "Herrhausen"

8. Oktober "Women in Black"

15. Oktober – "Tag der Abrechnung"

Die gesamte fünfte Staffel ist ab dem 3. September auch in der ARD Mediathek abrufbar.

Erfolgreicher Neuanfang nach jahrelanger Pause

In den ersten drei Staffeln "Mord mit Aussicht" (2008-2014) kümmerten sich die gegen ihren Willen in ein fiktives idyllische Eifeldorf versetzte Kommissarin Sophie Haas (Caroline Peters, 52) mit ihren lokalen Polizeikollegen Dietmar Schäffer (Bjarne Mädel, 56) und Bärbel Schmied (Meike Droste, 44) um die Aufklärung der Mordfälle in Hengasch.

Nach einer achtjährigen Drehpause wagte der Sender den Neuanfang: Im Frühjahr 2022 strahlte das Erste die erste neue Staffel (Serienstaffel vier) mit einem runderneuerten Team aus. Doch auch dieses Team – bestehend aus der Kölner Kriminalkommissarin Marie Gabler (Wackernagel), die ebenfalls widerwillig im Provinznest ermitteln muss, nebst den beiden Dorfpolizisten Heino Fuß (Schwarz) und Jennifer Dickel (Bühnen) – konnte die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern.