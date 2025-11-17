Stars Nach Absage der Weihnachtsshow 2025: Helene Fischer stellt Familie in den Mittelpunkt

Helene Fischer at Auf Die Naechsten 100 in Leipzig Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 14:00 Uhr

Helene Fischer gehört zu den größten Stars der deutschen Musikszene, doch dieses Weihnachten müssen Fans auf sie und auf ihre ZDF-Weihnachtsshow verzichten.

Helene Fischer gehört zu den größten Stars der deutschen Musikszene – doch wenn es um ihr Privatleben geht, hält sich die Sängerin meistens zurück.

Umso überraschender waren jetzt die Einblicke in ihren aktuellen Alltag: Im Sommer wurde sie zum zweiten Mal Mutter und genießt nun eine ruhigere Lebensphase, in der ihre Familie an erster Stelle steht. Deshalb müssen sich ihre Fans in diesem Jahr auch auf eine Pause der beliebten ZDF-Weihnachtsshow einstellen.

„Dieses Jahr gehört meiner Familie“, erklärte Helene im Podcast ‚MayWay‘. Gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Seitel meistert sie die Herausforderungen des Familienlebens und blickt gleichzeitig voller Vorfreude auf ihre große Tour im Jahr 2026 – pünktlich zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, wie sie im Podcast verriet. Den Balanceakt zwischen Mutterschaft und Karriere beschreibt sie so: „Na ja, wie jede Frau, wie jede Mutter. Ich muss natürlich viel mehr organisieren und planen. Aber ich bin auch jemand, der sich bewusst Zeit lässt, um wirklich alles einheitlich und stimmig zu machen.“

Vor Kurzem wurde bekannt, dass Helene Fischer und Thomas Seitel erneut Eltern einer Tochter geworden sind. Auf Instagram kündigte die Sängerin an, sich bewusst eine längere Auszeit mit ihrer Familie zu nehmen – inklusive der Entscheidung, die traditionelle Weihnachtssendung in diesem Jahr auszusetzen. Für zahlreiche Zuschauer gehört die Show fest zum Weihnachtsabend – ihr Wegfall hinterlässt spürbar eine Lücke. Für das ZDF ist die Sendung seit Jahren ein verlässlicher Quotenbringer. Namen wie Florian Silbereisen, Ayliva, Hape Kerkeling oder Reinhard Mey sowie emotionale Duette sorgten in der Vergangenheit regelmäßig für starke Einschaltquoten am 1. Weihnachtstag. Trotz des Ausfalls zeigt sich der Sender in seiner Reaktion unterstützend: „Wir freuen uns mit Helene Fischer und ihrer Familie und gratulieren zum Nachwuchs“, hieß es seitens des ZDF.

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass die Zuschauer während der Feiertage auf die Show verzichten müssen: Zwischen 2020 und 2022 wurde sie pandemiebedingt bereits drei Jahre in Folge ausgesetzt.