Stars Natascha Ochsenknecht offenbart Dating-Frust

Natascha Ochsenknecht - 27th Leipzig Opera Ball 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 14:00 Uhr

Die 'Diese Ochsenknechts'-Darstellerin spricht offen über ihr Liebesleben und wieso sie noch immer Single ist.

Natascha Ochsenknecht enthüllt, wieso sie seit acht Jahren Single ist.

Die Ex-Dschungelcamperin trennte sich 2017 von ihrem damaligen Freund Umut Kekilli. Seitdem fällt es ihr schwer, sich auf einen Mann einzulassen. „Es ist mir keiner vor die Füße gelaufen, wo ich dachte, das ist es wert, den näher kennenzulernen. Es ist aber auch nicht einfach. Ich bin jetzt 61 und dann lerne ich einen 61-Jährigen kennen. Das passt gar nicht. Es muss ein cooler Typ sein“, erklärte sie im ‚Pocher.Club‘-Gespräch mit Oliver Pocher.

Doch auch ihr Promi-Status bringt einige Hürden mit sich. „Ich habe schon mal gedacht: ‚Komm, du schleppst mal einen abends für die Kiste ab.‘ Aber dann macht der Fotos von mir, wenn ich nachts schlafe. Das geht ja auch nicht“, äußerte sich die 61-Jährige besorgt. Die Menschen würden immer skrupelloser werden. „Ein Foto von mir beim Schlafen zu machen, würde Kohle bringen“, so die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht gegenüber ‚Bild‘.

Auch ihr Alter mache es schwierig, einen neuen Partner zu finden. Natascha selbst fühle sich am meisten von Männern Mitte 40 angezogen. Die ‚Diese Ochsenknechts‘-Darstellerin erzählte Oliver Pocher außerdem von einer schlimmen Dating-Erfahrung. „Ich habe dann mal einen kennengelernt – einen Architekten – und dachte: ‚Ich mache jetzt auf seriös.‘ Ich habe die kaputte Jeans weggelassen, ich habe die Sneakers weggelassen und dachte, ich versuche es mal“, schilderte sie.

Allerdings habe Natascha schnell herausgefunden, dass die beiden so gar nicht zusammenpassten. „Er mit Einstecktuch, 600-Euro-Schuhen und Hemd mit den Initialen. Und ich stand da mit meiner Hose, gucke den so an und denke mir: ‚Das ist ein supernetter Typ, aber ich bin einfach nicht so seriös'“, plauderte sie aus. Nach ein paar Dates machte sie Schluss – die TV-Bekanntheit wollte sich einfach nicht verstellen. „Ich bleibe jetzt erst mal Single und bin nicht auf der Suche“, betonte sie.