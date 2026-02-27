Musik Neuer Harry-Styles-Song von Fred again.. im Londoner Alexandra Palace angeteasert

Fred again - Fred Again Performs In Berlin 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 19:00 Uhr

Ein neuer Song von Harry Styles wurde am Donnerstagabend (26. Februar) bei einem Konzert von Fred again.. im Londoner Alexandra Palace erstmals angespielt.

Ein kurzer Clip, der von einem Fan hochgeladen wurde, enthüllte den Klang von Streichinstrumenten und Harry beim Singen. Der Songtext lautete: „Wir schlafen die halbe Nacht mit deinem Kopf auf meiner Brust, nur du und ich. Es gibt nur mich und dich.“

Fans gehen davon aus, dass der Track ‚Coming Up Roses‘ heißt, nachdem er bereits bei einer Listening-Party zu Harrys heiß erwartetem vierten Soloalbum ‚Kiss All The Time. Dance, Occasionally.‘ vorgestellt wurde, das am 6. März erscheint. Bislang haben Fans bereits die Leadsingle ‚Aperture‘ gehört.

Die Preview erfolgt kurz vor Harrys Auftritt bei den BRIT Awards am Samstag (28. Februar), bei denen der ehemalige One-Direction-Star neue Musik als Vorgeschmack auf den Nachfolger seines 2022 erschienenen Albums ‚Harry’s House‘ präsentieren wird.

Außerdem steht Harry demnächst ein großes Comeback-Jahr bevor: Er wird das Meltdown Festival 2026 kuratieren. Der traditionsreiche Veranstaltungsort des jährlichen Events, das Londoner Southbank Centre, feiert sein 75-jähriges Bestehen mit einem Line-up, das von einem der größten Popstars der Gegenwart zusammengestellt wird. Harry erklärte in einem Statement: „Ich fühle mich zutiefst geehrt, das Meltdown Festival zu kuratieren – besonders im 75. Jubiläumsjahr des Southbank Centre. Mein Ziel als Kurator ist es, die Musik und Kunst zu teilen, die ich liebe, und die reiche Geschichte dieses Veranstaltungsortes zu feiern.“ Das Festival findet vom 11. bis 21. Juni statt, das vollständige Programm soll im Frühjahr bekannt gegeben werden.