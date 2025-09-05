Stars NFL-Star Travis Kelce ‚hat einen Höhenflug‘

05.09.2025

Der Tight End schwärmt von seinem Leben an der Seite von Pop-Superstar Taylor Swift.

Travis Kelces Leben macht „Spaß“, seit er mit Taylor Swift zusammen ist.

Der 35-jährige Sportstar gab kürzlich seine Verlobung mit der Chartstürmerin bekannt. Obwohl er nun mehr denn je im Rampenlicht steht, genießt Travis das Leben mit dem Pop-Superstar in vollen Zügen. Der Kansas City Chiefs-Spieler – der seit 2023 mit Taylor liiert ist – erklärte auf einer Pressekonferenz: „Ich würde sagen, seit ich mit Taylor zusammen bin, macht das Leben Spaß… es ist aufregend. Natürlich schauen jetzt viel mehr Augen auf mich, und das akzeptiere ich, aber ich lebe mein Leben. Ich habe einen Höhenflug, würde ich sagen.“

Der mehrfache Super Bowl-Gewinner scherzte außerdem über seine frisch verkündete Verlobung. Travis, der die Super Bowls 2020, 2023 und 2024 gewonnen hat, witzelte: „Ich habe dadurch noch einen Ring bekommen… na ja, zwei, wenn wir den ersten Super Bowl mitzählen.“

Anfang dieses Jahres betonte Travis, dass er in der NFL noch „eine Menge zu beweisen“ habe. Nach der Niederlage im Super Bowl 2025 hatte er kurz über einen Rücktritt nachgedacht, fühlt sich aber nach wie vor motiviert und ehrgeizig. Der Tight End erklärte gegenüber Reportern: „Es war für mich keine besonders schwierige Entscheidung. Ich weiß, dass ich älter werde, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich in dieser Liga noch viel zeigen kann. Die Entscheidung war für mich wirklich nicht schwer.“

Die Niederlage im Super Bowl habe ihn zwar getroffen, doch seine Leidenschaft für den Sport sei ungebrochen. „Ich liebe Football“, betonte Travis. „Ich glaube nicht, dass ich wirklich viel darüber nachgedacht habe. Meine Freunde, meine Familie, das Team, die Jungs und Frauen hier im Gebäude – ich liebe es, jeden Tag zur Arbeit zu kommen.“