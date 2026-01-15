Film Nicola Peltz Beckham landet Hauptrolle in neuem Indie-Drama

Nicola Peltz attends The Hollywood Reporter's Women In Entertainment Gala Dec 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2026, 11:00 Uhr

Die Frau von Brooklyn Beckham spielt im Indie-Drama 'Prima' die Protagonistin.

Nicola Peltz Beckham wird in dem neuen Independent-Drama ‚Prima‘ die Hauptrolle übernehmen.

Die 31-jährige Schauspielerin – die ihre Karriere 2006 mit einer Rolle in der Komödie ‚Blendende Weihnachten‘ begann – hat eine führende Rolle in dem Regiedebüt der Morelli-Brüder ergattert. Der Film basiert auf einer Figur und Geschichte, die Peltz Beckham selbst entwickelt hat.

Laut ‚Deadline‘ spielt sie eine engagierte Primaballerina, die von ihrer strengen Großmutter (Faye Dunaway) aufgezogen wurde und nach Veränderungen in ihrer Ballettkompanie aus der Bahn gerät. Der Leiter der Kompanie (Jack Huston) heiratet eine zeitgenössische Choreografin, gespielt von Betty Gabriel, was einen Machtkampf auslöst, der die Zukunft der Institution und ihrer Traditionen bedroht. Margo beginnt, ihre Lebensentscheidungen zu hinterfragen, während ihr Weg sich für immer verändern könnte.

Regie führen Luca und Alessandro Morelli, das jüngste Drehbuch stammt von Jenny Taylor-Whitehorn. Dieses wurde wiederum aus dem Skript von Allie Avital und Alia Azamat Ashkenazi adaptiert und basiert auf Peltz Beckhams Konzept.

Kürzlich wurde bestätigt, dass die Frau von Brooklyn Beckham in Ryan Murphys neuer Thriller-Serie ‚The Beauty‘ auf FX und Disney+ zu sehen sein wird. Neben Peltz Beckham werden in der Serie weitere Gaststars auftreten, darunter Billy Eichner, Bella Hadid, John Carroll Lynch, Lux Pascal, Meghan Trainor, Amelia Gray Hamlin und Ari Graynor.

In einer Pressemitteilung erklärte Disney: „Die Welt der High Fashion wird düster, als internationale Supermodels auf grausame und mysteriöse Weise sterben. Die FBI-Agenten Cooper Madsen (Evan Peters) und Jordan Bennett (Rebecca Hall) werden nach Paris geschickt, um die Wahrheit aufzudecken.“ ‚The Beauty‘ erscheint nächste Woche und markiert Peltz Beckhams erste Rolle seit dem Film ‚Lola‘ (2024). Zu ihren bisherigen Kinorollen gehören ‚Die Legende von Aang‘, ‚Transformers: Ära des Untergangs‘, ‚Our House‘ und ‚Holidate‘.