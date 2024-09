Stars Nicole Kidman: Sie bat um Erlaubnis von Ex-Partnerin vor Rollenzusage

Nicole Kidman at the Met Gala in New York City - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2024, 08:00 Uhr

Nicole Kidman bat Naomi Watts um die Erlaubnis, an der Seite von Liev Schreiber in ‚The Perfect Couple‘ mitzuspielen.

Die Oscar-Preisträgerin tritt an der Seite von Liev (56) in der neuen Drama-Miniserie auf. Nun kam aber ans Licht, dass Nicole zuerst Lievs ehemalige Partnerin um ihre Erlaubnis, bevor sie sich dem Projekt anschloss.

Die 55-jährige Naomi, die zwischen 2005 und 2016 mit dem Schauspieler liiert war, erzählte jetzt gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Wir sprechen uns immer ab, wir sind beste Freunde. Das war sehr nett von ihr, das zu tun.“ Nicole und Liev spielen in der neuen Netflix-Serie ein Ehepaar. Naomi hatte noch nicht die Gelegenheit, die Serie zu schauen, aber sie ist entschlossen, das noch nachzuholen. Die Schauspielerin teilte mit: „Ich kann es kaum erwarten, weil alle davon schwärmen. Sie kam erst vor zwei Tagen raus. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe den Trailer gesehen. Es sieht fantastisch aus.“

Erst kürzlich verriet Nicole, dass sie die Erfahrung genossen habe, mit Liev an der Serie zu arbeiten. Nicole, die mit dem Musikstar Keith Urban verheiratet ist, erzählte ‚Extra‘: „Es gab eine große Tiefe und Hitze in dieser Beziehung und sie hat im Laufe der Zeit viel durchgemacht, und wie schafft man es, all diese Dinge durchzustehen, wenn man nicht eine Art Leidenschaft und eine gemeinsame Geschichte teilt?“ Nicole bemerkte, dass die Serie ein faszinierendes Thema behandele. Die Schauspielerin bestand auch darauf, dass es falsch sei, sich in die Beziehungen anderer Menschen einzumischen. Der Hollywood-Star, der zuvor mit Schauspieler Tom Cruise verheiratet war, sagte: „Man weiß nie, warum Menschen zusammenbleiben. Das sage ich immer über Paare. Das ist der Grund, warum man sich nicht in die Beziehungen anderer Menschen einmischt, weil man eigentlich nie weiß, was sie wirklich tun und wie sie durchkommen.“