Stars Nikki Glaser strich Witz über Brad Pitt bei den Golden Globes

Nikki Glaser Golden Globe Awards January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 09:00 Uhr

Die Komikerin verrät, dass sie bei den Golden Globes ursprünglich auch den Hollywood-Star aufziehen wollte.

Nikki Glaser strich einen Witz über Brad Pitt aus ihrem Auftritt bei den Golden Globes.

Die Komikerin kehrte am Wochenende als Moderatorin der jährlichen Preisverleihung zurück. Nun offenbarte die 41-Jährige, dass sie ursprünglich einen Witz über den Hollywood-Star für die Show vorbereitet hatte, diesen letztlich jedoch verwarf.

Bei einem Auftritt in der ‚Howard Stern Show‘ verriet Nikki den Scherz und sagte: „Wenn ein Mann 60 wird, darf er einen Rennfahrer spielen. Frauen hingegen bekommen ab 35 nur noch Rollen als erschöpfte Mutter, die ihr Leben hasst. Brad, du warst so überzeugend, dass ich fast geglaubt hätte, du hättest dich in den letzten 30 Jahren selbst irgendwohin gefahren.“ Der Comedy-Star hatte anschließend eine direkte Botschaft für den Schauspieler geplant: „Aber Brad ist im Film tatsächlich viel selbst gefahren. Und Brad, ich will dich ja nicht in Verlegenheit bringen, aber dein Blinker war die ganze Zeit an.“

Nikki hatte außerdem vor, einen Witz über Sydney Sweeney zu machen, falls diese an der Preisverleihung teilgenommen hätte. Die Komikerin wollte sagen: „Heute Abend ist ein Abend zum Feiern, aber wir können nicht ignorieren, dass es gerade eine seltsame Zeit in Hollywood ist. Die Leute gehen einfach nicht mehr ins Kino, um sich Filme anzusehen.“ Dann führte sie folgendes Beispiel an: „Wenn ihr mir nicht glaubt: Es gab dieses Jahr einen Film, in dem Sydney Sweeney eine Lesbe spielte, die zwei Stunden lang in winzigen Shorts herumhüpfte – und der hat 14 Dollar eingespielt.“

Vor der Zeremonie erklärte Nikki, dass sie bei den Golden Globes den „perfekten Ton“ treffen wollte. Gegenüber ‚Variety‘ schilderte sie: „Man will nichts ansprechen, das den ganzen Raum runterzieht oder die Leute an etwas wirklich Tragisches erinnert. Gleichzeitig will man es aber auch nicht komplett ignorieren.“ Deshalb wollte die Moderatorin bestimmte Anspielungen machen, „ohne zu schwerfällig zu werden.“