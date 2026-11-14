Stars Noel Fielding ist ‚entsetzt und zutiefst erschüttert‘ über Russell Brands Verbrechen

Russell Brand outside Southwark Crown Court 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2026, 13:00 Uhr

Noel Fielding ist 'entsetzt und zutiefst erschüttert' über Russell Brands Verbrechen.

Noel Fielding hat sich erstmals ausführlicher zu den Verbrechen von Russell Brand geäußert.

Der britische Comedian und Star der Show ‚The Great British Bake Off‘ zeigte sich erschüttert über die Verurteilung seines früheren Weggefährten. Die beiden Männer verband über Jahre eine öffentlichkeitswirksame Zusammenarbeit. Persönlich seien sie sich allerdings nie so nahe gewesen, wie es vor den Kameras den Anschein gehabt habe, stellte Fielding nun klar. Gegenüber der britischen Zeitung ‚The Sun‘ erklärte der 53-Jährige, er sei „entsetzt und zutiefst erschüttert“ gewesen, als er von Brands Taten erfahren habe. Bis diese öffentlich bekannt geworden seien, habe er davon nichts gewusst. Seine Gedanken seien bei den Frauen, deren Mut dazu beigetragen habe, den Schauspieler und Komiker zur Verantwortung zu ziehen.

Fielding und Brand hatten sich Anfang der 2000er-Jahre bei den NME Awards kennengelernt. In der Folge traten sie gemeinsam in Comedy-Sketchen auf, waren unter anderem in der Sendung ‚The Big Fat Quiz of the Year‘ zu sehen und arbeiteten auch für Brands BBC-Radio-2-Show zusammen. Rückblickend ordnete Fielding diese Verbindung jedoch anders ein: „Ich trat mit ihm im Fernsehen, im Radio und bei Charity-Veranstaltungen auf. Allerdings haben wir unsere Nähe für die Kameras und die Medien übertrieben dargestellt. Für mich war es eine berufliche Beziehung und keine private.“ Seit vielen Jahren habe er keinen Kontakt mehr zu Brand.

Besonders unangenehm sei ihm heute der Blick auf einige gemeinsame Auftritte. „Wenn ich mir manche Witze anschaue, die ich damals mit ihm gemacht habe, bin ich entsetzt. Sie waren schrecklich und unangemessen, und ich bereue sie sehr“, räumte Fielding ein. Brand wurde in dieser Woche zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Eine Jury befand ihn wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe auf vier Frauen schuldig. Die Taten sollen sich zwischen 2004 und 2009 ereignet haben. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und einem Vorwurf des versuchten unsittlichen Angriffs wurde er freigesprochen. Zudem wird weiterhin wegen zweier weiterer Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn ermittelt. Zwei Drittel seiner Haftstrafe muss Brand verbüßen, bevor er für eine vorzeitige Entlassung infrage kommt. Außerdem wird er lebenslang im Sexualstraftäterregister geführt. Die Polizei bezeichnete ihn nach dem Urteil als gefährlichen Straftäter. Detective Superintendent Andy Furphy von der Londoner Metropolitan Police betonte, bei den Ermittlungen habe nie Brands Prominentenstatus im Mittelpunkt gestanden. Entscheidend seien vielmehr die Aussagen der betroffenen Frauen und eine sorgfältige Aufarbeitung der Vorwürfe gewesen.