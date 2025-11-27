Musik ‚Oasis Live ’25‘ war 14 Monate in der Vorproduktion, wie der Video­regisseur enthüllt

Bang Showbiz | 27.11.2025, 11:00 Uhr

'Oasis Live ’25' war 14 Monate in der Vorproduktion, wie der Video­regisseur enthüllt.

Oasis’ Video­regisseur und Designer Jon Shrimpton hat enthüllt, dass die ‚Oasis Live ’25‘-Tour 14 Monate lang in der Vorproduktion war.

Die lang erwartete Wiedervereinigung von Noel und Liam Gallagher wurde im August 2024 angekündigt, mit Tourstart in Großbritannien und Irland im Juli. Shrimpton teilte nun mit, dass ‚Oasis Live ’25‘ schon weit über ein Jahr in Arbeit gewesen sei. Er schrieb in den sozialen Medien: „Und da war es … vorbei! Nach 14 Monaten Vorproduktion, vielen gut gehüteten Geheimnissen und fünf Monaten mit einigen der unglaublichsten Eindrücke und Klänge, die ich je bei einer Stadion­show erlebt habe, sind wir nun hier.“

‚Oasis Live ’25‘ endete am Sonntag (23. November) in São Paulo, Brasilien, nachdem die Britpop-Legenden 41 Shows innerhalb von 142 Tagen gespielt hatten. Die Proben für die Tour hatten im Mai 2025 begonnen. Shrimpton sagte: „Der letzte Abend der – man kann wohl sagen – kulturell und finanziell erfolgreichen ‚Oasis Live ’25‘-Welttournee, heute Abend in São Paulo.“ Shrimpton bezeichnete die Tour als einen „wirklichen Karrierehöhepunkt“ für sich und erinnerte sich daran, „der Video­regisseur dieses bedeutenden Ereignisses“ gewesen zu sein. Er fügte hinzu: „Um die Welt zu reisen, mitten im Sturm. Ich war wirklich geehrt, mit der unglaublichsten, talentiertesten, ego­freien, fröhlichsten Crew zu arbeiten, die je zusammengestellt wurde, und es gab nichts als Liebe für alles, was über die Show geschrieben wurde.“

Nach dem Ende von ‚Oasis Live ’25‘ kündigte die Band an, dass es nun „eine Pause“ geben werde. Oasis schrieben auf Instagram: „Und so geschah es. ‚Die zerstörerischste popkulturelle Kraft der jüngeren britischen Geschichte‘ fand ihren Weg in die Herzen und Köpfe einer neuen Generation. Vom Gallagher Hill bis zum River Plate, vom Croke Park am Royal Canal bis zur City of Angels – die Liebe, die Freude, die Tränen und die Euphorie werden niemals vergessen werden. Es wird nun eine Pause für eine Phase der Reflexion geben. Oasis.“