Musik Oasis: The K’s glauben, Reunion rettet die Gitarrenmusik

The Ks frontman Jamie Boyle - Indie Band - AVALON - AUG 24 - Leeds Festival 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2025, 18:00 Uhr

Jamie Boyle, Frontmann von The K’s, glaubt, dass die Wiedervereinigung von Oasis die Gitarrenmusik gerettet hat.

Der Indie-Rocker ist überzeugt, dass die lang erwartete Rückkehr der ‚Live Forever‘-Band die Szene neu entfacht und zu einer „Wiederbelebung“ für Bands geführt hat. Oasis sollen mit ihrem Comeback eine ganz neue Bewegung losgetreten haben.

Jamie sagte gegenüber der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘: „Die Rückkehr von Bands ist momentan wirklich stark und deutlich spürbar.“ Und nicht nur Oasis, auch andere Bands wie The K’s profitieren davon: „Wir merken das selbst – beim Ticketverkauf, bei der Unterstützung auf Konzerten und bei dem Hype, wann immer wir etwas ankündigen. Die Leute brennen regelrecht darauf, in die Venues zu kommen und Bands live zu erleben.“

The K’s konnten Oasis zu Beginn ihrer Reunion-Tour in Cardiff sehen und werden auch bei einem der Konzerte von Noel und Liam Gallagher in Wembley dabei sein. Jamie sagte: „Wir waren in Cardiff und dachten: ‚Das ist der Wahnsinn.‘ Dann war Heaton Park noch besser, und jetzt geht’s nach Wembley.“ Was Oasis mit ihren Reunion-Konzerten mitbringt, ist aber weit mehr als nur Nostalgie und eine gute Konzertstimmung: „Es ist unmöglich, den Hype zu ignorieren, den sie für die Gitarrenmusik ausgelöst haben. Es ist kein Geheimnis, dass sie eine der besten Bands aller Zeiten sind, aber das, was Oasis gerade ausgelöst hat – nicht nur für sich selbst, sondern für alle – ist real.“

Boyle erklärte auch, dass er die Gallagher-Brüder genau beobachtet, um sich Inspiration für seine Bühnenpräsenz zu holen. Der Musiker sagte: „Da stehen 80.000 Menschen, und jeder Einzelne kann den Blick nicht von ihnen abwenden, wenn sie auf der Bühne stehen. Diesen Status zu erreichen – davon träumt jeder.“