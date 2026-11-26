Musik Olivia Rodrigo betrieb als Teenager einen Jack-White-Fanaccount

Olivia Rodrigo - Getty Images - Glastonbury - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 00:30 Uhr

Olivia Rodrigo war als Teenager ein so großer Fan von Jack White, dass sie dem Rockmusiker einen eigenen Social-Media-Account widmete.

Das verriet die 23-jährige Sängerin am 22. November bei einem Überraschungsauftritt in der Veranstaltungsstätte von Whites Plattenlabel Third Man Records in Nashville, wo sie zwei Konzerte im kleinen Rahmen gab. Vor ihrem Publikum gestand Rodrigo, dass sie zunächst gezögert habe, diese persönliche Geschichte zu erzählen. „Jeder, der mich auch nur ein bisschen kennt, weiß, dass ich so ziemlich der größte Jack-White-Fan aller Zeiten bin“, erklärte sie schließlich und verriet, dass sie mit 15 Jahren einen Fanaccount namens ‚Third Fan Records‘ betrieben habe. Die Erinnerung daran sei ihr inzwischen etwas peinlich, dennoch habe der Auftritt für sie eine besondere Bedeutung. „Die 15-jährige Olivia [wäre] wahrscheinlich ziemlich aus dem Häuschen, wenn man ihr erzählen würde, was sie heute Abend macht“, scherzte die Sängerin.

Für die ‚Drivers License‘-Interpretin, die aus ihrer Begeisterung für White und The White Stripes nie ein Geheimnis gemacht hat, schloss sich damit ein Kreis. Der Rockmusiker kündigte Rodrigo persönlich an, bevor sie unter anderem ihre Songs ‚Deja Vu‘, ‚All-American B****‘, ‚Bad Idea Right?‘ und ‚Ballad of a Homeschooled Girl‘ spielte. Mit einer Coverversion von ‚Dead Leaves and the Dirty Ground‘ zollte sie zudem The White Stripes Tribut.

Bereits im April hatte Rodrigo verraten, dass White ihr vor einem wichtigen Fernsehauftritt Mut zugesprochen habe. In der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ schwärmte sie: „Ich liebe Jack White. Er ist sozusagen mein Held.“ Der Musiker sei ein wunderbarer Mensch, der sich stets für das Richtige einsetze. Auch für Whites ehemalige Bandkollegin Meg White empfindet Rodrigo große Bewunderung. Anfang des Jahres hatte sie erzählt, eine „unverschämt hohe Summe Geld“ für ein Vintage-Kleid ausgegeben zu haben, das die Schlagzeugerin während der ‚Elephant‘-Ära von The White Stripes getragen hatte. Ursprünglich wollte Rodrigo das Kleid bei ihrem Daisy Chain Fields Festival tragen, entschied sich angesichts der extrem hohen Temperaturen jedoch für ein anderes Outfit.