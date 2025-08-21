Film Orlando Bloom will, dass ‚alle‘ in ‚Fluch der Karibik‘ zurückkehren

Orlando Bloom - Gran Turismo Photo Call - Cannes - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler spricht über eine mögliche Rückkehr zu dem Franchise - am liebsten würde er die ganze Truppe wieder zusammentrommeln.

Orlando Bloom würde es lieben, wenn „alle“ für einen weiteren ‚Fluch der Karibik‘-Film zurückkämen.

Jerry Bruckheimer, Produzent der Disney-Filmreihe, verriet kürzlich, dass er bereits mit Johnny Depp über eine Rückkehr als Captain Jack Sparrow gesprochen habe, während derzeit am Drehbuch für den sechsten Teil gearbeitet wird.

Bloom erklärte, er würde gerne als Will Turner zurückkehren – vorausgesetzt, auch der Rest des Casts, darunter Keira Knightley als Elizabeth Swann, würde ihre Rollen wieder aufnehmen und das Drehbuch stimme. ‚Entertainment Weekly‘ zitierte Bloom auf der Fan Expo Chicago mit den folgenden Worten: „Alles hängt vom Drehbuch ab. Alles steht und fällt mit dem, was auf dem Papier steht, und ich bin mir sicher, dass es einen Weg gibt, etwas zu erschaffen. Ich persönlich würde es lieben, alle wieder zu sehen. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist, alle wieder zusammenzubringen. Wenn es möglich ist und alle zurückkehren wollen.“

Der Schauspieler fügte hinzu: „Für mich gilt: Wenn das Drehbuch großartig wäre und – idealerweise – wirklich alle dabei wären, dann wäre es so ein ‚Ganz oder gar nicht‘-Ding.“ Zum geplanten Reboot sagte der 48-Jährige: „Die Frage ist, wie man es macht. Holt man eine weibliche Hauptfigur dazu, die Jack in gewisser Weise ersetzt? Ich weiß es nicht. Es ist noch völlig offen, wie man es wieder aufziehen soll.“

Ein Hindernis könnte jedoch sein, dass Keira Knightley nicht zurück in ein Franchise möchte. Im November erklärte die ‚Stolz und Vorurteil‘-Darstellerin gegenüber ‚The Times‘: „Die Arbeitszeiten sind wahnsinnig. Es sind Jahre deines Lebens und du hast keine Kontrolle darüber, wo du drehst, wie lange du drehst, was du drehst.“