Film Orlando Blooms Hoffnungen für ‚Pirates of the Caribbean 6‘

Bang Showbiz | 21.10.2025, 18:30 Uhr

Orlando Bloom hat angedeutet, dass er möglicherweise zur ‚Pirates of the Caribbean‘-Reihe zurückkehren möchte.

Der 48-jährige Schauspieler spielte in der Abenteuerserie von 2003 bis 2007 den Piraten Will Turner – von ‚The Curse of the Black Pearl‘ bis ‚At World’s End‘. Nun deutete Bloom an, dass es „vielleicht eine Welt gibt, in der wir die Band wieder zusammenbringen“ können, für einen sechsten Film der Reihe.

„Ich denke, die Menschen reagieren im Moment wirklich auf Nostalgie“, sagte Bloom jetzt im Gespräch mit ‚Deadline‘ über eine mögliche Rückkehr des Franchise. „Es hat etwas damit zu tun, dass wir in eine Welt von künstlicher Intelligenz und Superintelligenz eintreten – und gleichzeitig zurückblicken auf nostalgische Zeiten und Filme, die dieses Gefühl eingefangen haben.

Vielleicht gibt es also eine Welt, in der wir die Band wieder zusammenbringen.“

Der ‚The Cut‘-Star – der zuletzt 2017 in ‚Dead Men Tell No Tales‘ einen Cameo-Auftritt als Will Turner hatte – fügte hinzu, er sei „sehr stolz, Teil dieser Filme gewesen zu sein“. Er reflektierte: „Jemand sprach darüber, dass ‚Pirates‘ vielleicht eine weitere Runde drehen könnte, und ich sagte: Natürlich – diese Filme sind bemerkenswert, meine Kinder lieben sie, die Kinder meiner Kinder werden sie lieben, und Freunde lieben sie auch.“

Die ‚Pirates of the Caribbean‘-Reihe zeigte außerdem Johnny Depp (62) als Captain Jack Sparrow, Keira Knightley (40) als Elizabeth Swann und Geoffrey Rush (74) als Hector Barbossa. Blooms Äußerungen folgen auf die Bestätigung von Produzent Jerry Bruckheimer, dass er an einem sechsten ‚Pirates of the Caribbean‘-Film arbeite. Der 82-jährige Produzent sagte gegenüber ‚Variety‘: „Wir entwickeln einen weiteren ‚Top Gun‘. Hoffentlich machen wir noch einen ‚F1‘. Wir arbeiten an einem weiteren ‚Pirates‘. Wir arbeiten an vielen verschiedenen Filmen, die erfolgreich waren, und hoffen, dass wir sie alle realisieren können.“