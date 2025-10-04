Stars Ozzy Osbourne: Suizidgedanken nach Pfusch-OP

Der verstorbene Sänger dachte nach einer verpfuschten Operation an Selbstmord.

Ozzy Osbourne erwog, sich das Leben zu nehmen, nachdem eine missglückte Nackenoperation sein Leben stark beeinträchtigt hatte.

Der 76-jährige Frontmann von Black Sabbath, der Anfang dieses Jahres nach einem langen Kampf mit Parkinson verstarb, hatte 2021 Selbstmordgedanken, weil er so verzweifelt über seinen Gesundheitszustand war. In der neuen Paramount+-Dokumentation ‚Ozzy: No Escape From Now‘ ist zu sehen, wie Ozzy sagt: „Der Gedanke, nie wieder Konzerte zu geben – ich bin in eine richtige Depression gefallen. Ich nehme inzwischen Antidepressiva. Denn ich war irgendwann soweit, mich selbst umzubringen.“ Allerdings setzte er seine Gedanken nie in die Tat um, weil er Angst hatte, es nicht zu schaffen. Er erklärte weiter: „Ich gehe das im Kopf durch und denke mir: ‚Was zur Hölle redest du da?‘ Weil ich mich kenne. Ich würde es halb machen und dann wäre ich halbtot. Ich würde gar nicht sterben, weißt du? Das ist mein Glück.“

Ozzys Frau Sharon Osbourne bestätigte, wie verzweifelt ihr Ehemann damals war. Sie sagte: „An manchen Tagen wünschte er sich, tot zu sein. Er hatte solche Schmerzen, dass er es kaum ertrug. Er wünschte sich einfach, gehen zu können.“

Im Jahr 2019 brach sich Ozzy bei einem schweren Sturz den Nacken brach. Damals war ihm sofort bewusst, wie ernst die Lage war. Er erinnerte sich: „Man weiß instinktiv, dass man sich richtig verletzt hat.“ Doch seine Kinder erklärten, der Sturz sei nur der Anfang eines Albtraums für ihren Vater gewesen. Sohn Jack Osbourne berichtete: „Er kam aus dieser Operation heraus und es ging ihm viel schlechter als davor.“ Tochter Kelly ergänzte: „Ich habe gesehen, wie mein Vater von jemandem, der noch aufrecht sitzen konnte, zu jemandem wurde – es tut mir leid, aber mir fällt kein anderes Bild ein – der eine Haltung hatte wie der verdammte Gollum [aus Der Herr der Ringe].“