Musik Paris Hilton: Geplantes Comeback der CDs mit ihrem neuen ‚Infinite Icon‘-Album

Bang Showbiz | 30.07.2024, 18:00 Uhr

Paris Hilton plant, CDs mit ihrem neuen Album ‚Infinite Icon‘ wieder populär zu machen.

Hilton wird ihre kommende LP in dem Retro-Format veröffentlichen, das in den 2000er-Jahren sehr beliebt war.

Zu Bildern, auf denen Paris das Artwork und die CD-Box neben einem tragbaren CD-Player hält, schrieb die Künstlerin auf ihrem Account auf Instagram: „Als Königin des Jahrtausends musste ich CDs zurückbringen. Bestellen Sie die CD meines Albums #InfiniteIcon jetzt unter dem Link in der Biografie vor! #iconic.“ Der Star hatte vor kurzem verkündet, dass sie eine sofortige Verbindung zu ihrem neuen Song ‚Chasin‘ spürte, da das Lied davon handelt, „toxische Beziehungen“ hinter sich zu lassen. Die 43-jährige Sängerin hat sich für den Track der LP, die von Sia koproduziert wird, mit Meghan Trainor zusammengetan und verriet zuvor, dass sich der Song für sie perfekt anfühle. Der Star sagte gegenüber ‚Rolling Stone‘: „[Meghan] hat eine Erfahrung in Worte gefasst, die für mich so wahr war; diese Zeit in deinem Leben, in der du das Selbstvertrauen, die Kraft und die Selbstliebe findest, um dich von toxischen Beziehungen lösen zu können und mit deinem Leben weiterzumachen.“ Meghan enthüllte, dass sie jahrelang an dem Song arbeitete, bis Paris es schaffte, ihn zum Leben zu erwecken: „Ich begann vor Jahren mit der Arbeit an diesem Song und wusste, dass ich ihn für eine ganz besondere Person aufheben musste. Paris brachte ihn auf ein ganz neues Niveau …” Paris‘ neues Album erscheint am 6. September und ist ihr erstes Studioalbum seit fast zwei Jahrzehnten nach der Veröffentlichung ihres ‚Paris‘-Debütalbums von 2006.