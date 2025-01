Musik Paul McCartney und Elton John: Sie wollen mehr Schutz vor KI

Paul McCartney The O2 18 Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2025, 11:00 Uhr

Sir Paul McCartney und Sir Elton John haben beide einen stärkeren Regulierungsrahmen gefordert, um Künstler vor den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz zu schützen.

Die beiden britischen Musik-Ikonen äußerten jetzt diese Meinung, während die britische Regierung in Erwägung zieht, die aktuellen Urheberrechtsgesetze zu ändern, um Künstlern die Möglichkeit zu geben, sich gegen die Nutzung ihrer Werke durch KI-Algorithmen zu wehren. Doch Beatles-Legende McCartney ist der Ansicht, dass noch mehr getan werden muss.

Bei einem Auftritt in der Talkshow ‚Sunday With Laura Kuenssberg‘ erklärte McCartney: „Du hast junge Leute, die ein wunderschönes Lied schreiben, aber sie besitzen es nicht. Sie haben nichts damit zu tun. Und jeder, der will, kann es einfach klauen.“ An die britische Regierung gerichtet findet er drastische und mahnende Worte: „Wir sind das Volk, ihr seid die Regierung! Ihr solltet uns schützen. Das ist eure Aufgabe. Also wenn ihr ein Gesetz durchbringt, stellt sicher, dass ihr die kreativen Denker, die kreativen Künstler schützt, oder ihr werdet sie nicht mehr haben.“

Elton äußerte ähnliche Kommentare in einem Interview mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘, in dem er sagte: „Es laufen bereits Schritte, die es KI-Unternehmen ermöglichen, über die traditionellen Urheberrechtsgesetze hinwegzugehen, die den Lebensunterhalt von Künstlern schützen. Das wird es großen globalen Tech-Unternehmen ermöglichen, freien und einfachen Zugang zu den Werken der Künstler zu erhalten, um ihre künstliche Intelligenz zu trainieren und konkurrierende Musik zu schaffen. Das wird die Einnahmen junger Künstler noch weiter verringern und bedrohen. Die Musiker-Community lehnt es voll und ganz ab.“

McCartney hat bereits eine Petition unterzeichnet, die eine bessere Regulierung von Programmen der künstlichen Intelligenz fordert. In der Petition heißt es: „Die unlizenzierte Nutzung kreativer Werke zur Schulung generativer KI ist eine große, ungerechte Bedrohung für den Lebensunterhalt der Menschen hinter diesen Werken und darf nicht zugelassen werden.“ Die Petition wurde auch von anderen berühmten Persönlichkeiten unterzeichnet, darunter Kate Bush, Radiohead-Star Thom Yorke, ABBA’s Björn Ulvaeus und The Cure-Frontmann Robert Smith sowie Schauspieler wie Julianne Moore, Kevin Bacon, Rosario Dawson, Stephen Fry und Hugh Bonneville.