Stars Paul Mescal: Faible für Indie-Filme

Paul Mescal at Gladiator 2 premiere London Nov 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 09:00 Uhr

Für Paul Mescal sind Indie-Filme nach wie vor sein „Brot und Butter“.

Der 28-jährige Schauspieler hat vor kurzem in dem von Sir Ridley Scott inszenierten Film ,Gladiator II‘ vor der Kamera. Obwohl er die Erfahrung der Dreharbeiten zu dem historischen Epos genossen hat, hat Paul darauf bestanden, dass er auch in Zukunft mehr unabhängige Filme machen will. Im Gespräch mit ,The Hollywood Reporter‘ erzählte Paul: „Mein Vater hat mir ,Gladiator‘ gezeigt, als ich 13 war – ich war besessen von den Schlachtszenen. Aber ,Aftersun‘ und solche Sachen [Indie-Filme], das ist mein Brot und Butter, wenn es darum geht, was mich als Schauspieler anzieht. Aber wenn ich einen großen Film machen würde? Und Sir Ridley Scott kommt und fragt? Ridley organisierte ein halbstündiges Zoom – er sprach mit mir zehn Minuten über den Verlauf der Geschichte, zehn Minuten über seinen Hund und zehn Minuten über gälischen Fußball, und dann wurde mir der Film angeboten.“

Paul war fest entschlossen, Russell Crowes preisgekrönte Darstellung in ,Gladiator‘, dem historischen Epos aus dem Jahr 2000, nicht zu imitieren. Stattdessen stützte sich Paul auf seine eigenen Erfahrungen beim Drehen unabhängiger Filme. Der Schauspieler, der zuvor an der Seite von Daisy Edgar-Jones in der romantischen Dramaserie ,Normal People‘ zu sehen war, erzählte: „Ich dachte mir: ‚Ich könnte mir den ersten Film ansehen und sehen, was Russell so hervorragend gemacht hat. Aber das fühlte sich wie ein Fehler an, denn das ist nicht meine Sparte.“