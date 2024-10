Musik Peter André: Tod von Liam Payne ist „herzzerreißend“

Bang Showbiz | 21.10.2024, 14:00 Uhr

Der britische Sänger ist tieftraurig über den Tod des One Direction-Stars.

Peter André gesteht, wie sehr ihn der Tod von Liam Payne mitnimmt.

Der verstorbene One Direction-Star hatte mit seiner Ex-Partnerin Cheryl Tweedy den siebenjährigen Sohn Bear. Peters Sohn Theo ist genauso alt, weshalb der Sänger großes Mitgefühl für den vaterlosen Bear verspürt.

In seiner Kolumne für das ‚OK!‘-Magazin schreibt der 51-Jährige: „Ich war so traurig, als ich vom Tod von Liam Payne erfuhr. Es war ein Schock für alle, vor allem für seine Familie und Freunde und natürlich für seine Fans. Er war so ein bekanntes Gesicht auf der ganzen Welt und wurde von so vielen geliebt. Es ist herzzerreißend, dass sein Leben so kurz zu Ende ging. Als Vater eines siebenjährigen Kindes geht mir das sehr nahe und ich kann mir nicht vorstellen, wie groß der Verlust für seinen Sohn sein wird. Wir senden unsere Liebe und Gedanken an seine Familie und Freunde.“

Peter und seine Frau Emily ziehen außerdem die Töchter Amelia (10) und Arabella (6 Monate) groß. Der ‚Mysterious Girl‘-Interpret hat zudem Sohn Junior (19) und Tochter Princess (17) mit seiner Ex-Frau Katie Price.