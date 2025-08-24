Stars Pietro Lombardi: Das macht er nach der Trennung von Laura

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.08.2025, 16:00 Uhr

Pietro Lombardi meistert Bühnen-Comeback – und beweist gesunde Vaterliebe trotz Trennung.

Nur wenige Tage nach der öffentlichen Trennung von Laura Maria Rypa (29) meldete sich Pietro Lombardi (33) mit einem emotionalen Bühnenauftritt und einem eindrucksvollen Statement als Vater zurück.

Am Samstagabend (23. August) stand der DSDS-Sieger wieder auf der Bühne – trotz seiner privaten Herausforderungen. Ein Konzertbesucher berichtete RTL, Pietro „hat echt super abgeliefert. Auch mit den Umständen, die er gerade privat hat. Er hat sich nichts anmerken lassen.“ Eine weitere Stimme betonte: „Man hat ihm nichts angemerkt vom Trennungsschmerz.“ Dennoch nahmen eingefleischte Fans subtile Nuancen wahr: Der Sänger wirke zwar gut gelaunt, aber „er kämpft ein bisschen“, insbesondere bei emotionaleren Songs, so eine Pietro-Anhängerin gegenüber RTL.

Die Trennung von seiner Verlobten hatte der ‚Phänomenal‘-Interpret vor einigen Tagen offiziell bekannt gegeben. Dass es in der Beziehung der beiden bereits länger kriselte, war ausreichend bekannt. Im Oktober war sogar die Polizei zum Haus des Paares gerufen worden, nachdem es bei einem Streit zu Gewalt gekommen sein soll. Am Geburtstag des gemeinsamen Sohnes Amelio verabredete sich Pietro jetzt dennoch mit Laura. Im Gespräch mit RTL sagte er über diese Entscheidung: „Es gibt doch kein ‚extra für meinen Jungen‘. Er ist mein Kind. Da muss ich nichts ‚extra‘ machen.“ Sein klarer Standpunkt verdeutlicht, dass für ihn Familie auch in schwierigen Zeiten das Bindende bleibt. Die Feier fand im Haus von Lauras Eltern statt, während Pietro seit dem Split bei einem Freund in Neuss untergekommen ist.