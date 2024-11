Stars Pietro Lombardi: Er gibt das Touren auf

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 14:00 Uhr

Pietro Lombardi wird in Zukunft nicht mehr auf Tour gehen.

Der ‚Deutschland sucht den Superstar‘-Sieger von 2011 wurde von ebenjener Show gerade unschön gecancelt. Seit 2019 war er mit Unterbrechungen Jury-Mitglied bei DSDS, wurde vom Sender RTL nun aber fallen gelassen. Der Grund soll der Polizeieinsatz sein, der kürzlich wegen eines Streits mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa bei ihm zu Hause stattfand. Jetzt hat Pietro angekündigt: Touren will er auch nicht mehr.

Wegen der vielen Schlagzeilen der letzten Tage waren die Fans in Sorge: Wird Pietro sich komplett zurückziehen? Auf Instagram gab der Sänger nun eine Antwort, die seinen Anhängern aber nicht gefallen dürfte. „Ihr habt gefragt, ob die Tour im Februar stattfindet und ja, sie findet statt“, verriet der Sänger jetzt auf Instagram und verlinkte in einzelnen Storys noch einmal seine Konzerte zwischen dem 5. und dem 13. Februar, die in Berlin, Stuttgart, Zürich, Wien, Hamburg, Dortmund, Köln und München stattfinden werden. Allerdings fügte er auch ein paar traurige Worte hinzu: „Es wird die letzte Pietro-Lombardi-Tour sein, für die nächsten Jahre. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr wirklich alle dabei seid und das noch mal feiert.“ Den Grund, warum Pietro keine Touren mehr machen will, verrät er nicht. Allerdings verspricht der Sänger, hin und wieder auch weiterhin noch Konzerte zu geben – nur eben nicht als Tour.