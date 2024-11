Stars Pietro Lombardi: Jetzt spricht Loredana über sein ‚DSDS‘-Aus

Bang Showbiz | 16.11.2024, 15:21 Uhr

Pietro Lombardi und ‚DSDS‘ schienen untrennbar verbunden.

Der Sänger gewann das Format 2011 und kam dann seit 2019 regelmäßig als Juror zurück. Nun aber hat der Sender RTL sich von ihm getrennt. Der Grund: Gewaltvorwürfe und ein Polizeieinsatz bei Pietro und dessen Verlobter Laura Maria Rypa zu Hause, der allerdings mittlerweile geklärt zu sein scheint. Auch die Gewaltgerüchte wurden von Pietro und Laura dementiert, doch mit ‚Deutschland sucht den Superstar‘ ist es für Pietro trotzdem vorbei. Eine, die das ziemlich schade findet, ist Jury-Kollegin Loredana Zefi.

„Pietro ist ja rausgeflogen aus der Jury, er wurde hart angefeindet. Ich war für ihn da, als er seinen Skandal hatte“, sagte Loredana nun im Gespräch mit dem ‚Spiegel‘. Sie habe auch mit Laura in Kontakt gestanden und dem Paar versucht, durch die Krise zu helfen und gute Tipps zu geben. In erster Linie wusste sie: „Passt auf mit den Medien.“ Sie verrät, den jungen Eltern geraten zu haben: „Sobald ihr nach außen geht, wird euch jeder auslachen und lästern. Ich fühlte mich daran erinnert, dass ich auch einmal heftig angefeindet wurde in der Öffentlichkeit.“

Ob Loredana im nächsten Jahr wieder bei ‚DSDS‘ in der Jury sitzen wird, ist noch unklar. Bis jetzt steht lediglich fest, dass Pietro nicht dabei sein wird – ebenso wenig wie Beatrice Egli, Schlagerikone und Siegerin von 2013, die nach 2024 auch nicht mehr zum Format zurückkehren wird