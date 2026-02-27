Stars Pink weist Trennungsgerüchte entschieden zurück

Pink and Carey Hart - July 2024 - Wimbledon Ladies' singles final - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 09:00 Uhr

Die Popsängerin reagiert auf Berichte, wonach ihre Ehe nach 20 Jahren gescheitert ist.

Pink hat „Fake News“ scharf zurückgewiesen, wonach sie sich von ihrem Ehemann getrennt habe.

Die Popsängerin teilte ein Instagram-Video mit ihren Fans, in dem sie auf Berichte reagierte, sie und Carey Hart – mit dem sie Tochter Willow (14) und Sohn Jameson (9) hat – hätten sich nach 20 Ehejahren getrennt. Dabei scherzte sie, sie habe von den angeblichen Turbulenzen in ihrem Privatleben erst durch die Online-Berichte erfahren.

Zu ihrem Post schrieb die ‚Cover Me in Sunshine‘-Interpretin: „Wie ich immer sage: Wenn ihr es nicht von mir hört, glaubt den Hype nicht. Bleibt aber dran! Wer weiß, was als Nächstes passiert!?“ Im Video sagte Pink: „Mir wurde gerade mitgeteilt, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich noch gar nicht.“ Anschließend nannte sie zwei Medien und bedankte sich ironisch dafür, sie „darüber informiert“ zu haben. „Ich habe mich gefragt: Wollt ihr vielleicht auch unseren Kindern Bescheid sagen? Meine 14-Jährige und mein Neunjähriger wissen nämlich auch noch nichts davon“, witzelte Pink.

Die 46-Jährige schlug vor, Medien sollten sich lieber wichtigen Themen widmen. „Wollt ihr über echte Nachrichten sprechen? Wollt ihr über die Epstein-Akten reden? Über systemischen Rassismus oder Misogynie im Sport? Oder darüber, wie großartig das Frauen-Hockeyteam ist?“, zählte Pink auf. Anschließend kam sie auf ihre eigenen Erfolge zu sprechen. „Oder wollt ihr vielleicht darüber sprechen, dass ich im ersten Jahr meiner Nominierungsberechtigung für die Rock and Roll Hall of Fame nominiert wurde? Wollt ihr über meine Erfolge reden – oder nur über meinen angeblichen Untergang?“, betonte sie.

Zum Abschluss forderte Pink die betreffenden Publikationen auf, in Zukunft sorgfältiger zu arbeiten. Die Chartstürmerin erklärte: „Fake News, nicht wahr? Ich liebe euch alle, Gott sei mit euch. Trash-News – ihr könnt es besser.“