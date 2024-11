Musik Poison: Sie planen ein Comeback für 2026

Bang Showbiz | 08.11.2024, 16:00 Uhr

Poison werden im Jahr 2026 ein Comeback feiern.

Die ,Every Rose Has Its Thorn‘-Band hatte in den letzten 15 Jahren sporadisch zusammengearbeitet und war zuletzt 2022 mit Def Leppard auf Tournee, aber Schlagzeuger Rikki Rockett, der seit der Gründung der Musikgruppe 1983 bei der Band mit dabei ist, bestätigte jetzt, dass die Musiker in nicht allzu ferner Zukunft erneut zusammenkommen werden.

Rikki trat bei ,Trunk Nation‘ auf SiriusXM auf, wo Moderator Eddie Trunk verkündete: „Als ich es vor etwa einer Woche in den sozialen Medien angekündigt habe, wusste ich, dass du heute kommen würdest. Bret – Bret Michaels – hat mir vor ein oder zwei Tagen eine SMS geschickt und gesagt: ‚Hey, ich habe gehört, dass ihr Rockett mit dabei haben werdet. Grüß ihn von mir und sag ihm: Poison 2026.’“ Der 63-jährige Musiker bestätigte zudem: „Ja, ja, ja, absolut. ’26 wird auf jeden Fall passieren. Ich meine, es sei denn, dass etwas Unvorhergesehenes passiert, aber alle Bandmitglieder haben ihre Hand mit ins Spiel gebracht und gesagt: ‚Ja, wir machen das auf jeden Fall – ohne einen Zweifel.’“ Bret, der Poison-Frontmann, der zuvor eine erfolgreiche Solokarriere abseits der Band feierte, hatte am Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass er sich wegen „körperlicher Widrigkeiten den größten Teil, wenn nicht sogar das ganze Jahr 2025 freinehmen“ werde.