Post Malone und Slash führen Ozzy-Osbourne-Tribut bei den Grammy Awards an

Bang Showbiz | 30.01.2026, 11:00 Uhr

Die beiden Musiker gehören zu den Stars, die der verstorbenen Black-Sabbath-Legende bei den Grammys Tribut zollen werden.

Post Malone und Slash werden bei den Grammy Awards am Sonntag (1. Februar) eine Hommage an Ozzy Osbourne anführen.

Sänger und Rapper Post Malone wird bei der glamourösen Zeremonie in der Crypto.com Arena in Los Angeles gemeinsam mit den Guns-N‘-Roses-Mitgliedern Slash und Duff McKagan sowie Red-Hot-Chili-Peppers-Schlagzeuger Chad Smith auf der Bühne stehen. Gemeinsam treten sie zu Ehren der verstorbenen Black-Sabbath-Legende auf, die im Juli im Alter von 76 Jahren verstarb.

Begleitet werden die Musiker von Produzent Andrew Watt, der mit Ozzy an dessen letzten beiden Soloalben ‚Ordinary Man‘ und ‚Patient Number 9‘ gearbeitet hatte. Die Zeremonie wird außerdem einen Auftritt von Lauryn Hill zu Ehren des Soulstars D’Angelo beinhalten, der im Oktober verstarb, sowie eine weitere Würdigung der Sängerin Roberta Flack, die im Februar 2025 starb. Der In-Memoriam-Teil der Grammys wird Auftritte von Reba McEntire, Brandy Clark und Lukas Nelson umfassen, während die Organisation der Künstler gedenkt, die in den vergangenen zwölf Monaten verstorben sind.

Kendrick Lamar führt in diesem Jahr die Nominierungen für die Grammy Awards an. Der Rapper erhielt neun Nennungen, darunter in den Kategorien ‚Single des Jahres‘, ‚Song des Jahres‘ und ‚Album des Jahres‘. Die Recording Academy veröffentlichte eine hochkarätig besetzte Liste, auf der sich auch Billie Eilish, Lady Gaga, Addison Rae und Justin Bieber befinden.

Kendrick wurde zudem in den Kategorien ‚Pop Duo/Group Performance‘, ‚Melodische Rap-Performance‘, ‚Rap-Song‘, ‚Rap-Album‘ sowie zweimal in der Kategorie ‚Rap-Performance‘ nominiert. Sollte ‚GNX‘ als Album des Jahres gewinnen, wäre es sein erster Sieg in dieser Kategorie und erst das dritte Rap-Album überhaupt, das den Hauptpreis gewinnt – nach ‚Speakerboxxx/The Love Below‘ von Outkast im Jahr 2004 und ‚The Miseducation of Lauryn Hill‘ 1999.