Starauflauf in Leipzig Preisverleihung: Inka Bause mit Goldener Henne verkuppelt

Inka Bause bei ihrer Ankunft zur 30. Goldenen Henne in der Messe Leipzig. (wue/spot)

SpotOn News | 16.11.2024, 00:08 Uhr

Bei der diesjährigen Goldenen Henne ist unter anderem die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause in Leipzig ausgezeichnet worden. Sie hatte gar nicht erwartet, den Preis zu bekommen.

Am 15. November haben sich in Leipzig zahlreiche Prominente aus Entertainment und Sport zur Verleihung der Goldenen Henne 2024 eingefunden. Zur 30. Vergabe der Trophäen wurden in der Messe rund 4.500 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

"Horst, ich habe wirklich gedacht, dass du es wirst"

"Bauer sucht Frau"-Kupplerin Inka Bause (55), die seit vielen Jahren durch die Landwirt-Liebessuche führt, wurde am Freitag mit dem Publikumspreis in der Kategorie "Entertainment" ausgezeichnet. Damit setzte sie sich in der Wahl gegen Sport-Ass Esther Sedlaczek (38), TV-Koch Steffen Henssler (52), "Bares für Rares"-Ikone Horst Lichter (62) und "Inas Nacht"-Gastgeberin Ina Müller (59) durch. 2008 hatte Bause die Auszeichnung schon einmal erhalten, diesmal hatte sie nicht damit gerechnet. Sie bedankte sich bei den Fans, zeigte sich aber auch etwas überrascht über den Preis. "Horst, ich habe wirklich gedacht, dass du es wirst", sagte sie an Lichter gerichtet.

Durch den Abend mit Auftritten von Wincent Weiss (31), Karat, Max Giesinger (36), Kerstin Ott (42) oder auch Roland Kaiser (72) führten Barbara Schöneberger (50) und ihr "Hahn im Korb", Florian Silbereisen (43). Das Duo verlieh Schlagerstar Kaiser nach dessen Auftritt mit einem gemeinsamen Song seine insgesamt dritte Henne – diesmal in der Kategorie "Ehrenpreis Musik".

Im Bereich "Film & Fernsehen" trat Karoline Herfurth (40) gegen ihre Schauspielkolleginnen und -kollegen Sandra Hüller (46), Christian Friedel (45), Ina Paule Klink (44) sowie Karoline Schuch (43) an – und konnte sich durchsetzen. Bei den Musikerinnen und Musikern wurde Weiss ausgezeichnet. Nominiert waren zudem Giesinger, Leony (27), Ramon Roselly (30) und Ben Zucker (41).

Zugegen waren daneben unter anderem Schauspieler Wolfgang Stumph (78), "Tatort"-Star ChrisTine Urspruch (54), Ex-Radsportlerin Kristina Vogel (34) und Peter Maffay (75). Zuvor war bereits verkündet worden, dass der langjährige Rocker im Rahmen der Veranstaltung für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden soll – nicht nur für seine große Karriere, sondern auch für sein soziales Engagement. "Deine Lieder sind mehr als nur Songs, sie sind Statements", lobte Scorpions-Sänger Klaus Meine (76). Es gehe in Maffays Songs um Liebe, Respekt und Gerechtigkeit und er versuche anderen "zu helfen, wo es nur geht" – unter anderem mit seiner Stiftung. Er führe "ein leben voller Musik, voller Leidenschaft und mit ganz viel Herz".