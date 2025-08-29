Stars Prinz Harry: Erstes Treffen mit König Charles seit fast zwei Jahren?

Bang Showbiz | 29.08.2025, 18:00 Uhr

Prinz Harry soll König Charles zum ersten Mal seit fast zwei Jahren treffen.

Der 40-jährige Herzog von Sussex wird am 8. September nach London zurückkehren, um den dritten Todestag von Königin Elizabeth II. zu begehen. Die Nachricht von dem Besuch hat Hoffnungen geweckt, dass er die Gelegenheit nutzen wird, sich mit seinem 76-jährigen Vater zu versöhnen.

Während seines bevorstehenden Besuchs in Großbritannien wird Harry auch an den WellChild Awards teilnehmen, einer Wohltätigkeitsveranstaltung, die er seit Jahren unterstützt. Und laut der ‚Daily Mirror‘ haben Gespräche zwischen Mitarbeitern des Buckingham Palace und Harrys Team Hoffnungen auf ein privates Treffen zwischen Vater und Sohn geweckt. Ein US-Insider sagte der Zeitung: „Niemand tut so, als seien die größeren Familienprobleme gelöst, aber hier geht es darum, mit Charles und Harry anzufangen. Zum ersten Mal seit Langem gibt es ein echtes Gefühl, dass eine Versöhnung in Reichweite ist.“ Das Team von Prinz Harry und der Palast sollen eine Kommunikationslinie eröffnet haben, und es gebe große Hoffnung, dass Vater und Sohn sich im September sehen werden. „Nach Monaten der Trennung und da der König seine Behandlung fortsetzt, ist das Gefühl da, dass die Zeit reif ist, diesen Schritt zu gehen.“

Der Insider fügte hinzu, die Begegnung werde wahrscheinlich „ein einfaches Gespräch von Angesicht zu Angesicht zwischen einem Vater und einem Sohn“ sein und nicht „eine große Geste oder ein inszeniertes Treffen“. Die ‚Daily Mail‘ schrieb, die „Privatsphäre und Würde“ der beiden werde bei einem Treffen im Vordergrund stehen. Allerdings berichtete der ‚Mirror‘, dass eine Versöhnung zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William unwahrscheinlich erscheine, weil William (43) ein Gespräch mit seinem jüngeren Bruder „kategorisch abgelehnt“. Harrys Frau Meghan, Herzogin von Sussex (44) wird voraussichtlich mit den gemeinsamen Kindern Archie (6) und lilibet (4) in Kalifornien bleiben. Der König sah seine Enkelkinder zuletzt während der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der verstorbenen Königin im Juni 2022.