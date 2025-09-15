Stars Prinz Harry: ‚Ich bin nicht unglücklich‘

Prince Harry Nottingham September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 09:00 Uhr

Der britische Prinz betont, dass es ihm trotz seiner Familienprobleme nicht schlecht gehe.

Prinz Harry ist nicht „unglücklich“.

Der Herzog von Sussex (41) zog sich 2020 von seinen Pflichten als ranghohes Mitglied der königlichen Familie zurück und lebt nun mit seiner Frau Meghan, Herzogin von Sussex, und ihren beiden Kindern in Kalifornien. Harry betont, dass er seit dem Weggang aus seiner britischen Heimat keineswegs unzufrieden sei. In einem Interview mit der Zeitung ‚The Guardian‘ während seines Überraschungsbesuchs in der Ukraine vergangene Woche erklärte er: „Nur in bestimmten Teilen der Presse liest man dieses Gerede darüber, dass ich niedergeschlagen sei oder nicht lächeln würde. Das kommt von Leuten, die meinen, sie wüssten, was ich denke und wie ich mich fühle. Sie liegen falsch. Ich glaube, Teile der britischen Presse wollen gern glauben, dass ich unglücklich bin – aber das bin ich nicht. Ich bin sehr zufrieden damit, wer ich bin, und ich mag das Leben, das ich führe.“

Harry gab zu, dass er in den vergangenen Jahren einige „stressige“ Zeiten erlebt habe, darunter den Bruch mit seiner Familie und juristische Auseinandersetzungen mit mehreren Zeitungsverlagen, aber er sei froh, die „Unterstützung“ der „britischen Öffentlichkeit“ zu spüren. Er ergänzte: „Ich musste in den letzten vier Jahren mit sehr belastenden Ereignissen umgehen. Es gab die Unsicherheit und den Stress der Rechtsstreitigkeiten und das Herausfinden bestimmter Dinge, die wirklich, wirklich wehgetan haben. Ich spüre viel Unterstützung von der britischen Öffentlichkeit.“

Harry war letzte Woche wieder im Vereinigten Königreich und traf erstmals seit Februar 2024 seinen Vater König Charles. Der Royal betonte, dass er in Zukunft die Beziehung zu seinem Vater in den Mittelpunkt stellen wolle, während der Monarch weiter gegen den Krebs kämpft. Er erklärte gegenüber der Zeitung: „Der Fokus muss wirklich auf meinem Vater liegen.“ Harry betonte außerdem, dass er hofft, in Zukunft mehr Zeit in seiner Heimat zu verbringen – trotz des langjährigen Streits um seine Sicherheitsvorkehrungen – und glaubt, dass sein jüngster Besuch viel dazu beigetragen hat, dies zu ermöglichen. „Ja, ich würde [gern mehr Zeit im Vereinigten Königreich verbringen]. Diese Woche hat mir das definitiv gezeigt“, fügte er hinzu.