Stars Prinz Harry: Social Media sollte nicht verboten werden

Prince Harry - DealBook summit - December 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2024, 10:00 Uhr

Der Herzog von Sussex findet es nicht sinnvoll, Kinder von sozialen Netzwerken fernzuhalten.

Der Herzog von Sussex zieht mit seiner Ehefrau Meghan den fünfjährigen Archie und die dreijährige lilibet groß. Obwohl die beiden sich immer wieder gegen soziale Netzwerke aussprechen und Kampagnen leiten, um Kinder vor den Gefahren von Instagram, Facebook und Co. zu schützen, glaubt Harry, dass es nicht hilfreich ist, Verbote auszusprechen. Dadurch könne es laut dem zweifachen Vater zu Streits in der Familie oder Mobbing in der Schule kommen. Stattdessen sollten die zuständigen Unternehmen stärker kontrolliert werden und härtere Auflagen erhalten. Laut Harry seien Online-Posts „mit Absicht“ so konzipiert worden, dass sie „süchtig“ machen. Verbote oder Löschen der Beiträge „kreiere daher allerlei Probleme“.

Über seine Sichtweise sagte Harry im Gespräch mit dem ‚The New York Times‘-Kolumnisten Andrew Ross Sorkin: „Ich sehe das ganze aus den Augen eines Vaters. Es ist kein Zufall, dass die Welt flüchtiger und gespaltener geworden ist, seit Social Media vor zwanzig Jahren erfunden wurde.“ Sein Leben in den USA ziehe Harry derweil seiner Heimat vor. „Ich mag es sehr hier zu leben und meine Kinder hier großzuziehen“, erklärte er.