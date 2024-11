Stars Prinz William: Sein Sohn Prinz Louis lernt Schlagzeug spielen

Bang Showbiz | 28.11.2024, 11:00 Uhr

Prinz William verkündete, dass sein jüngster Sohn Prinz Louis Schlagzeug spielen lernt.

Der 42-jährige Prinz, der mit seiner Frau Catherine, der Prinzessin von Wales, auch Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9) hat, scherzte darüber, dass er dank des lauten neuen Hobbys seines sechsjährigen Sohnes „sein ganzes Leben mit den Fingern in den Ohren“ verbringen würde.

Bei seiner Rede bei den Tusk Conservation Awards im Savoy in London am Mittwoch (27. November) witzelte der Prinz: „Mein Jüngster lernt Schlagzeug spielen, deshalb verbringe ich mein ganzes Leben mit den Fingern in den Ohren.“ An der Preisverleihung zu Ehren all derjenigen, die sich für den Schutz des afrikanischen Kulturerbes einsetzen, nahmen zudem Rocklegenden wie Rolling Stone Ronnie Wood und Dire Straits-Star Mark Knopfler teil. Der Gründer des Earthshot Prize, der so wie sein verstorbener Großvater Prinz Philip und sein Vater König Charles III. ein leidenschaftlicher Umweltschützer ist, fügte über seine Kinder bei dem Event hinzu: „Ich möchte, dass meine Kinder in einer Welt leben, in der Schwalben Zugvögel bleiben, Gorillas noch in den Nebelwäldern Ugandas leben und Nashörner weiterhin durch die trockenen Weideflächen Namibias streifen.“ William enthüllte das neue musikalische Hobby seines jüngsten Sohnes, nachdem er vor kurzem erzählte, dass sein Sohn Prinz George mit dem Sporttauchen angefangen hat.