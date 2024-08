Er mit ungewöhnlichem Look Prinz William und Prinzessin Kate überraschen mit Olympia-Videoclip

Prinz William und Prinzessin Kate bedanken sich beim GB-Olympia-Team. (ili/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 08:50 Uhr

Prinz William und Prinzessin Kate bedanken sich in einem Videoclip mit vielen anderen Promis beim britischen Olympia-Team. Überraschend ist dabei vor allem auch sein neuer Look.

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) melden sich am Tag der Abschlussfeier mit einer Botschaft an die britischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Spiele in Paris. "Gut gemacht, britisches Team, was für eine unglaubliche Reise! Jeder Athlet hat immensen Einsatz, Herz und Leidenschaft gezeigt. Ihr habt uns alle so stolz gemacht! Feiern wir jeden Triumph in und freuen wir uns auf mehr von Paralympics später im Sommer", heißt es auf ihrem Instagram-Account.

In dem Clip erscheinen William und Kate – sie im legeren Freizeit-Outfit, er in einem Team-Trikot – neben einer Reihe bekannter Persönlichkeiten, darunter auch US-Rapper Snoop Dogg (52) und die englische Fußball-Ikone David Beckham (49).

Kate sagt im Clip: "Von uns allen, die zu Hause zuschauen, herzlichen Glückwunsch an das britische Team." Der Prinz von Wales, der ein offizielles blaues Team-GB-Oberteil trägt, fügt hinzu: "Herzlichen Glückwunsch an das Team GB, ihr seid eine Inspiration für uns alle."

Fan-Reaktionen

Von Prinzessin Kates Auftritt während ihrer Auszeit, in der sie sich weiterhin einer vorbeugenden Chemotherapie unterzieht, sind die Fans begeistert. "Wunderschön", schwärmen viele in der Kommentarspalte. Ein Nutzer schreibt, es sei "toll, Catherine und William wiederzusehen". Die Prinzessin von Wales zeigte sich zuletzt im Juli beim Wimbledon-Finale der Männer in der Öffentlichkeit.

Doch ausnahmsweise beschäftigt diesmal vor allem auch Williams Optik die royalen Followerinnen und Follower. Denn der Thronfolger präsentiert sich erstmals mit Dreitagebart. Und das kommt gut an. "Ihr (Kate und Will) seht beide fantastisch aus!!! Ich liebe das Gestrüpp, Will und Catherine, ihr seht umwerfend aus!", heißt es in den Kommentaren.

Snoop Dogg, der in diesem Jahr als Gastmoderator des US-Senders NBC bei den Olympischen Spielen zu sehen war, rundete das Video ab. Mit seinem typischen Lächeln und seiner lockeren Art sagte er: "Danke, Großbritannien. Im Namen von Snoop Dogg, dem Prinzen und seiner reizenden Frau", bevor er seine Hände zusammenschlug und sich verbeugte.

Herzliche Erklärung auch von König Charles

Das Video von Kate und William wurde kurz nach einer herzlichen Erklärung von König Charles III. (75) veröffentlicht, in der er alle Olympioniken als "eine Inspiration" bezeichnete.

Der Monarch beglückwünschte die Sportlerinnen und Sportler zu ihren "herausragenden Erfolgen" und hob ihr "unverfälschtes Talent, ihren wahren Mut und ihre harte Arbeit" hervor, wenige Stunden vor dem Ende der Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt.