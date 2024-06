Palast gibt Zusatzinfo Prinzessin Madeleine: Ungewöhnliche Glückwünsche zum Geburtstag

Prinzessin Madeleine feiert ihren 42. Geburtstag. (ili/spot)

SpotOn News | 10.06.2024, 11:23 Uhr

Der schwedische Königshof veröffentlicht einen ungewöhnlichen Post anlässlich des Geburtstags von Prinzessin Madeleine. Enthalten sind kryptische Informationen zum Umzug.

Prinzessin Madeleine von Schweden feiert Geburtstag und der schwedische Königspalast gratuliert öffentlich unter anderem auf dem Instagram-Account. So weit, so normal. Doch diesmal ist der Post in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich.

Video News

Familienfoto statt Einzelporträt

Zum einen ist statt eines Einzelporträts der Jubilarin – wie etwa im vergangenen Jahr – Madeleine diesmal mit ihrer Familie zu sehen. Dabei tragen Madeleine und ihre beiden Töchter Prinzessin Leonore (10) und Prinzessin Adrienne (6) zueinanderpassende blassblauen Chiffonkleider.

Ihr Ehemann, der britisch-amerikanische Geschäftsmann Christopher O'Neill, der am 27. Juni 50 wird, und der gemeinsame Sohn, Prinz Nicolas, der in fünf Tagen seinen 9. Geburtstag feiert, tragen auf dem Familienfoto dunkle Anzüge und weiße Hemden.

Kryptische Nachricht zum Umzug

Auch der Text ist anders als sonst. "Heute wird Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Madeleine 42 Jahre alt", teilt der Palast den Anlass des Posts mit einem rosa Blüten-Emoji mit. Von "Herzlichen Glückwünschen", wie im vergangenen Jahr ist nichts zu lesen. Weiter heißt es in der betont sachlichen Nachricht:

"Prinzessin Madeleine und ihre Familie ziehen nun nach Schweden zurück. Nach mehreren Jahren im Ausland haben die Prinzessin und Herr Christopher O'Neill beschlossen, dass die Familie vorerst in Stockholm leben wird." Neben dieser offiziellen Bestätigung des Familienumzugs von der Wahlheimat Florida in Madeleines Heimat irritiert allerdings das "vorerst" im Post.

Die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (78) und dessen Frau, Königin Silvia (80), ist seit 2013 verheiratet. Ursprünglich war der Umzug von Madeleine und ihrer Familie zurück nach Schweden für 2023 geplant. Dieser wurde im zurückliegenden Herbst allerdings auf 2024 verschoben.