Queen Camilla besitzt kein Smartphone

Queen Camilla - Edinburgh - September 28th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.10.2024, 11:00 Uhr

Die britische Königin hat auf ihrem Handy keinen Zugriff auf moderne Apps.

Queen Camilla benutzt ein „altmodisches“ Handy ohne Apps.

Die Ehefrau von König Charles kann nicht an der WhatsApp-Chatgruppe ihrer Familie teilnehmen, da ihr altmodisches Gerät dazu nicht in der Lage ist.

Auf die Frage, ob seine Familie WhatsApp benutze, um in Kontakt miteinander zu bleiben, verrät Camillas Sohn Tom Parker Bowles dem Magazin ‚Woman + Home‘: „Das tun wir – meine Kinder, meine Schwester und Cousins – aber meine Mutter benutzt immer noch ein altmodisches Nokia-Telefon, also kann sie es nicht. Ich glaube, das ist eine Frage der Sicherheit.“

Der Autor enthüllt, dass es schwierig sei, mit seiner Mutter in Kontakt zu bleiben und dass er sich auf die Nachrichten verlässt, um zu erfahren, wo sich die 77-Jährige aufhält. „Sie arbeitet viel härter. Sie hat schon immer sehr viel gearbeitet, also ist es immer noch so, dass ich meine Mutter anrufe, sie nicht antwortet, ich in den Fernseher schaue und denke: ‚Ah, sie ist in Jersey’“, erzählt Tom.

Aus Sicherheitsgründen ist wenig über die Handys der königlichen Familie bekannt. Die verstorbene Queen Elizabeth soll ein Blackberry benutzt haben, während die Zeitung ‚Daily Telegraph‘ berichtet, dass König Charles gar keins besitze und sich stattdessen darauf verlasse, dass Mitarbeiter seine Anrufe entgegennehmen.