Musik Quincy Jones: Ehrung bei den Grammys

Quincy Jones - Famous - Los Angeles - October 2006 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2024, 16:00 Uhr

Die Grammy-Nominierung von ‚The Greatest Night in Pop‘ ist eine „süße Hommage“ an den verstorbenen Quincy Jones.

Der 91-jährige Jones, der Anfang dieser Woche verstarb, war der Produzent für die mit Stars besetzte Aufnahme von ‚We Are The World‘ aus dem Jahr 1985 und Grammys-Chef Harvey Mason Jr. ist begeistert, dass der Dokumentarfilm, der seine Arbeit an dem Song hervorhebt, für den besten Musikfilm nominiert wurde.

Er sagte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Es fühlt sich wirklich wichtig an. Es ist ein unglaublicher Film. Ich habe ihn mir mehrmals angesehen und es versetzt mich an einen großartigen Ort zurück. Wie Legenden und Ikonen im Studio zusammenarbeiten, ist etwas, das ich nie müde werde, zu sehen. Aber ich glaube, es ist eine passende Hommage an eine der einflussreichsten Persönlichkeiten, die die Musik je gekannt hat, und an jemanden, der mich mehr beeinflusst hat als fast jeder andere außer meinen eigenen Eltern, die Musiker waren. Wenn Quincy nicht wäre, würde ich jetzt definitiv nicht mit Ihnen sprechen. Wenn es die Arbeit nicht gegeben hätte – wie die Arbeit, die er an ‚We Are The World‘ und anderen großartigen ikonischen Platten und Aufnahmen geleistet hat – hätte ich keine Musik gemacht. Ich hätte nicht die Kühnheit gehabt zu denken, dass ich vielleicht Filme produzieren oder Filmmusik oder Soundtracks machen könnte, und ich hätte definitiv nicht gedacht, dass ich eine Führungskraft sein könnte. Deshalb bin ich wirklich glücklich und stolz, dass der Film eine Nominierung erhalten hat.“

Über die Pläne, Quincy bei den Grammys im nächsten Jahr zu feiern, sagte Harvey gegenüber ‚Variety‘: „Ich wäre damit einverstanden, wenn das die Hälfte der Show in Anspruch nehmen würde! So sehr liebe ich Quincy und wie sehr unsere Community ihn und das, was er beigetragen hat, schätzt. Wir werden auf jeden Fall etwas machen, wenn auch wahrscheinlich nicht so viel, wie ich es mir wünsche. Aber ich freue mich und bin stolz, ihn in der Show zu ehren.“