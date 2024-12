Film Rebecca Ferguson: Sie rechnet nicht mit ‚Greatest Showman‘-Nachfolger

Bang Showbiz | 16.12.2024, 16:00 Uhr

Rebecca Ferguson glaubt nicht, dass ‚The Greatest Showman‘ eine Fortsetzung braucht.

Die 41-jährige Schauspielerin trat 2017 an der Seite von Hugh Jackman (56) in dem Musicalfilm als Jenny Lind auf – die Opernsängerin, die P.T. Barnum‘s Circus verlässt – betonte nun jedoch, dass der Film keine Fortsetzung bekommen sollte, weil er als eigenständiger Film „einfach stehen gelassen“ werden sollte.

Als ‚Collider‘ der ‚Dune‘-Darstellerin die Idee einer Fortsetzung vorschlug, sagte sie: „Nein! Hör damit auf. Komm schon! Manchmal sollte man die Dinge einfach so stehen lassen … auch, weil ich neidisch wäre. Ich habe das Gefühl, dass meine Figur irgendwie beiseite geschoben wurde. Ich komme als Jongleur zurück.“

‚The Greatest Showman‘ – in dem auch Zendaya, Zac Efron, Keala Settle und Michelle Williams mitspielten – folgt dem visionären Showman P.T. Barnum (Jackman) auf seiner Reise, um durch seinen revolutionären Zirkus zum Weltstar zu werden. Ferguson hatte zuvor darauf bestanden, dass ‚The Greatest Showman‘ „wunderschön in seiner eigenen Einheit“ sei und nicht erweitert werden müsse. In einem Gespräch mit BBC Radio 2 sagte die ‚Mission: Impossible‘-Darstellerin: „Warum muss man etwas weiterführen, das bereits seine Brillanz hat? Es war so schön für sich.“ Mit einem Budget von rund 84 Millionen US-Dollar spielte ‚The Greatest Showman‘ in den USA und Kanada über 174,3 Millionen US-Dollar ein und weltweit über 469 Millionen US-Dollar.