Film Rian Johnson sieht lange Zukunft für ‚Knives Out‘-Franchise

Rian Johnson - October 2025 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2025, 09:55 Uhr

Der Regisseur würde am liebsten für den Rest seines Lebens weitere Filme der Krimireihe drehen.

Rian Johnson plant, noch viele Jahre lang weitere ‚Knives Out‘-Filme zu drehen.

Der 51-jährige Regisseur hat den dritten Teil der Krimireihe unter dem Titel ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ gedreht und ist überzeugt, dass es noch reichlich Stoff für weitere Geschichten rund um Daniel Craigs Detektiv Benoit Blanc gibt.

Gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin erzählte Johnson: „Ich habe keine Müdigkeit verspürt, diese Filme zu machen – im Gegenteil, es belebt mich. Ich wäre glücklich, wenn Daniel und ich zwischendurch andere Projekte machen und dann immer wieder mal zu einem neuen ‚Knives Out‘ zurückkehren würden – für den Rest unseres Lebens. Das wäre großartig.“

Für den neuen Film habe er sich vorgenommen, ein „unmögliches Verbrechen“ zu schreiben – was das Drehbuch allerdings extrem komplex gemacht habe. Der ‚Star Wars: Die letzten Jedi‘-Regisseur erklärte: „Das unmögliche Verbrechen bedeutet, dass es niemand auf die Art und Weise begangen haben kann, wie es dargestellt wird, wenn die Leiche gefunden wird. Also – wie wurde es getan?“

Der Filmemacher gestand: „Das war definitiv das schwierigste Drehbuch, das ich je geschrieben habe. Es passiert alles gleichzeitig, und es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Wirklich schwer. Und es wird immer schwieriger!“

Daniel Craig wiederum enthüllte, dass er beim Lesen des Drehbuchs gar nicht wissen wollte, wer der Mörder ist – weil er versucht, die Geschichte aus der Perspektive seiner Figur zu erleben. Der ehemalige ‚James Bond‘-Darsteller sagte: „Ich lese sie wohl so, wie Benoit sie lesen würde. Ich versuche, in Benoits Kopf zu kommen. Ich lese es nicht, um zu erfahren, wer der Mörder ist, sondern um das Ganze zu verstehen.“