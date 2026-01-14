Film Richard Dreyfuss: Dieser Moment erschütterte Steven Spielberg nach Tod von Robert Shaw

Robert Shaw - Roy Scheider - Richard Dreyfuss - AVALON - JAWS - 1974 Publicity Still BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 19:00 Uhr

Richard Dreyfuss hat einen bewegenden Moment aus der Zeit nach ‚Der weiße Hai‘ geschildert, der ihm bis heute im Gedächtnis geblieben ist.

Der Schauspieler, der 1975 als Ozeanograf Matt Hooper in Steven Spielbergs Klassiker zu sehen war, erzählte, wie er dem Regisseur persönlich vom Tod seines Kollegen Robert Shaw berichten musste. Shaw, der den legendären Haijäger Quint verkörperte, starb im August 1978 im Alter von nur 51 Jahren an einem Herzinfarkt – nur zwei Jahre nach dem Kinostart des Films.

Im Podcast ‚The Daily Jaws‘ sagte Dreyfuss jetzt: „Niemand von uns hat damit gerechnet, dass einer von uns so früh sterben würde. Robert hatte einen Herzinfarkt und war innerhalb von zwei Jahren nach dem Film tot. So einen Verlust hatte ich vorher noch nie erlebt.“ Dreyfuss übernahm es selbst, Spielberg die Nachricht zu überbringen. „Ich bin zu Stevens Haus gefahren, bin hineingegangen, und er saß am Klavier und spielte. Als ich mit ihm sprach, reagierte er nicht. Er konnte einfach nicht.“

Er erinnerte sich daran, dass Spielberg wie erstarrt wirkte. „Irgendwann habe ich verstanden, dass er mir nicht antworten würde. Er war woanders. Er hatte seinen Quint viel zu früh verloren.“ Trotz zahlreicher Berichte über Spannungen zwischen Dreyfuss und Shaw während der Dreharbeiten betonte der Schauspieler, dass zwischen ihnen großer gegenseitiger Respekt geherrscht habe.

Dreyfuss erzählte von einem stillen Moment abseits des Sets auf Martha’s Vineyard, das als Amity Island diente. „Robert sagte plötzlich: ‚Ich spiele den Geist in deinem Hamlet, wenn du den Narren in meinem Lear spielst.‘ Ich habe gesagt: ‚Abgemacht – aber erst in zehn Jahren.‘ Er fragte warum, und ich sagte: ‚Weil du mich sonst von der Bühne fegen würdest.'“ Für Dreyfuss war das ein Ausdruck tiefen Vertrauens: „Dieser Moment hat mir gezeigt, wer wir füreinander als Schauspieler waren.“

Robert Shaw starb am 28. August 1978 in Irland, als er mit seiner Familie unterwegs war. Er brach nach einem Zwischenstopp zusammen und verlor das Bewusstsein.