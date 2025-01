Stars Rihanna: Sie kontert Social-Media-Troll

Rihanna attends the Savage X Fenty Celebration of Lavish Lace Debut - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2025, 18:00 Uhr

Rihanna hat auf einen Social-Media-Troll reagiert, der sie als „Stirn“ bezeichnete.

Die 36-jährige Sängerin hat den Hater kritisiert, nachdem sie ein Video von sich selbst auf Instagram gepostet hatte, in dem sie ihre Nüchternheit und den Beginn des Jahres 2025 feiert.

In dem Video – das in einem Hotelzimmer in New York City aufgenommen wurde – sagt Rihanna: „Leute, ich habe das ganze Jahr nicht getrunken. Ich habe das ganze Jahr nicht getrunken!“ Daraufhin schrieb ein Nutzer namens Lorenzo: „Wir wollen ein Album, Stirn.“ Rihanna – die seit ihrem 2016er Album ‚Anti‘ keine neue Musik mehr veröffentlicht hat – antwortete prompt und scharf: „Hör mal zu, Lorenzo! Du bist nicht süß genug, um mich bei meinem Black Name zu nennen, du verwirrter Idiot!“

In den letzten Jahren hat sich Rihanna hauptsächlich auf ihre Mode- und Beauty-Marken konzentriert.

Die Sängerin hat mit ihrer Fenty Beauty-Marke großen Erfolg erzielt und verriet zuvor, dass sie in den Entwicklungsprozess der Produkte stark eingebunden ist. Die preisgekrönte Künstlerin – die die Beauty-Marke 2017 gründete – sagte gegenüber dem ‚TIME Magazine‘: „Ich bin zu 100 Prozent in diesen Prozess eingebunden, was das Ganze so besonders und spaßig macht. Ich habe so viel kreative Freiheit – von den Produkten bis zur Verpackung. Das ist der einzige Weg, wie diese Marke meiner Vision treu bleiben kann.“