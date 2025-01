So viel soll sein Bruder erben Für 27.500 Dollar: Bob Dylans Testament steht zum Verkauf Für schlappe 27.500 Dollar: Ein altes Testament von Bob Dylan steht zum Verkauf. In dem Dokument von 1975 geht es unter anderem darum, was sein Bruder erben könnte. Ein Textentwurf zu einem seiner größten Songs brachte an anderer Stelle deutlich mehr Geld ein.