Musik Robbie Williams: Er arbeitet an seinem neuen Album

Robbie Williams on stage in London July 2024 PR Shot credit Dave Hogan BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2024, 13:50 Uhr

Der Star gab ein Update zu seinem neuen Album.

Robbie Williams gab ein Update zu seinem neuen Album.

Der ‚Let Me Entertain You‘-Sänger bestätigte, dass die Pläne für sein nächstes Album, das sein 13. und erstes seit seiner ‚The Christmas Present‘-Platte aus dem Jahr 2019 sein wird, aktuell noch laufen.

Williams und sein Team „warteten“ darauf, wann sein ‚Better Man‘-Biopic herauskommt, bevor sie die neue LP herausbringen. Bei einer Vorführung seines neuen Films in Amerika verriet der Künstler gegenüber seinen Fans: „Ich habe auch ein Album in Arbeit, wir haben noch damit gewartet, um zu erfahren, wann genau der Film herauskommt, bevor wir es veröffentlichen.“ Der 50-jährige Hitmacher machte Andeutungen über seine weiteren Projekte, die in Planung sind, sobald der Film im Dezember in den Kinos erscheint. Der Musiker fügte hinzu: „Ich baue Hotels, ich möchte eine Universität bauen, ich veröffentliche meine eigene Modelinie, ich habe Getränke. Ich werde beschäftigter sein als je zuvor.“ Am Anfang des Jahres verriet der ‚Angels‘-Star, dass er „jede Menge Songs geschrieben“ habe und sich „ehrgeiziger“ denn je fühle. Robbie erzählte gegenüber Virgin Radio: „Ich habe jede Menge Pläne. Ich habe eine Menge Songs geschrieben, ich habe am Ende des Jahres meinen Film [‚Better Man‘] und im Sommer drehe ich in Hyde Park. Ich war noch nie so beschäftigt, ich war noch nie so ehrgeizig wie jetzt. Ich bin voller Ziele und ich liebe das Leben.”