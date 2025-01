Musik Robbie Williams: Sein neues Album beinhaltet „massive Gitarren“ und „Pop-Hits“

Robbie Williams - Better Man Premiere - Spain - December 4th 2024 - Carlos Alvarez - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2025, 16:00 Uhr

Robbie Williams verkündete, dass auf seinem neuen Album „massive Gitarren“ und „Pop-Hits“ zu hören sein werden.

Der ehemalige Take That-Sänger bestätigte, dass er an seiner neuen Platte arbeitet, auf der ein Song namens ,Rocket‘ zu hören ist, der eine Kollaboration mit den Black Sabbath-Künstlern Tony Iommi und Glen Hughes ist.

Über das Projekt erzählte Williams in einem Interview mit ,NME‘: „Ich wollte das Album aufnehmen, das ich machen würde, wenn ich Take That jetzt verlassen hätte, mit dem Wissen, das ich heute habe. Dieser spezielle Song [‚Rocket‘] bringt das einfach perfekt auf den Punkt. Leider und glücklicherweise tauchten für mich auf dem Weg auch Pop-Hits auf. Ich dachte mir nur: ‚Ah, verdammt – das ist ein Hit!‘“ Der Musiker fügte über den Song hinzu: „Dieser [Track] besteht aus massiven Gitarren, wie Sie es sich vorstellen können. Er ist mit Adrenalin geladen und knallhart. Das ist mein Lieblingssong von meinem neuen Album – das ich gerade angekündigt habe!“ Als der Star nach weiteren Details zu seinem kommenden Album gefragt wurde, witzelte Robbie, dass er erst noch abwarten müsse, wie gut sein neuer Film ,Better Man‘ in den Kinos ankommt.