Ronan Keating sagt, eine vollständige Boyzone-Reunion-Tour wäre 'unglaublich ungesund'.

Bang Showbiz | 05.01.2026, 18:00 Uhr

Ronan Keating sagt, dass die Boyzone-Reunionkonzerte später in diesem Jahr das „letzte Kapitel“ der Band sein werden, und betont, dass er einer vollständigen Tour nicht zustimmen würde, da diese „unglaublich ungesund“ wäre.

Der 48-jährige Sänger wird sich mit seinen Bandkollegen Michael Graham, Keith Duffy und Shane Lynch für zwei Abende am 5. und 6. Juni im Emirates Stadium des FC Arsenal in London wiedervereinen. Es sind ihre ersten Live-Auftritte seit einer fünftägigen Konzertreihe im London Palladium im Jahr 2019. Trotz der großen Nachfrage nach weiteren Konzerten stellt Ronan klar, dass die Band nicht noch einmal auf Tour gehen möchte. Die beiden großen Shows sollen vielmehr als Abschied von den Fans dienen. Im Gespräch mit Vernon Kay in der Sendung ‚Tracks Of My Years‘ auf BBC Radio 2 sagte er: „Das ist unsere Art, das letzte Kapitel zu schreiben und Abschied zu nehmen. Es ist eine Abschiedstour. Es gibt keine neue Musik. Wir bringen die Band nicht wieder dauerhaft zusammen. Wir gehen nicht auf Welttournee. Es kommen Angebote von überallher – nach Asien, nach Europa. Es ist ein klares Nein. Und das ist es.“

Ronan betont, dass er und die drei anderen Boyzone-Mitglieder sich einig seien, keine komplette Tour zu machen, und beschreibt dies als ein „schwieriges Umfeld“ für alle Beteiligten. Er fügte hinzu: „Es wäre unglaublich ungesund für uns, das zu tun. Wir würden einen riesigen Schritt rückwärts in unserem Leben machen. Und um danach wieder herauszukommen, müsste jeder von uns viel Arbeit investieren, um sich individuell wieder zu den starken Persönlichkeiten aufzubauen, die wir heute sind.“

Boyzone wurden 1993 gegründet. Zu ihnen gehörte außerdem das inzwischen verstorbene Mitglied Stephen Gately, der im Oktober 2009 im Alter von 33 Jahren starb. Die Boyband feierte große Erfolge im Vereinigten Königreich und erreichte dort sechs Nummer-eins-Singles sowie fünf Nummer-eins-Alben. Erstmals trennten sich Boyzone im Jahr 2000, als die Mitglieder Solo-Karrieren verfolgten, bevor sie sich 2007 wiedervereinten. Seitdem kam die Band immer wieder für Konzerte und Alben zusammen. Ihr letztes Studioalbum ‚Thank You and Goodnight‘ erschien 2018.