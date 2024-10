Stars Rosie O’Donnell: Tochter wegen Drogen angeklagt

Rosie O Donnell - LA Comedy Benefit 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2024, 12:12 Uhr

Die Tochter von Rosie O’Donnell wurde wegen schwerer Kindesvernachlässigung und Drogenbesitzes angeklagt.

Die 62-jährige Komiker ist trotzdem „hoffnungsvoll“, dass die 27-jährige Chelsea O‘Donnell ihren „Weg durch ihren Kampf gegen die Sucht finden“ wird, nachdem die vierfache Mutter in Wisconsin ins Gefängnis musste, wo sie bis zu ihrem Erscheinen vor Gericht im nächsten Monat bleiben wird.

Chelsea wurde am 10. September in Marinette County verhaftet und wegen Vernachlässigung eines Kindes, des Besitzes von Methamphetamin und des Unterhaltens eines Drogenhandelsplatzes angeklagt. Gegenstand der Klage sind auch vier weitere Vergehen, darunter der Besitz von THC, Drogenutensilien und illegal erworbener verschreibungspflichtiger Medikamente sowie ordnungswidriges Verhalten. Die Polizei war laut ‚In Touch‘ gerufen worden, nachdem Chelsea sich mit ihrem Freund Jacob Nelund gestritten hatte. Bei ihrer Ankunft stellten die Polizisten fest, dass ihre Pupillen erweitert waren und behaupteten, sie sei „überhaupt nicht ehrlich“. Sie fanden eine Meth-Pfeife in ihrer Tasche und dokumentierten schreckliche Lebensbedingungen in ihrem Haus, einschließlich Drogenutensilien, „die ein kleines Kind leicht hätte greifen können“. Die Beamten dokumentierten, dass sie unter dem Kinderbett ihres Kindes „eine schwarz-silberne Digitalwaage, einige gebrauchte Edelsteinbeutel mit weißen Rückständen und einen Behälter für scharfe Gegenstände entdeckten, in dem sich weitere gebrauchte und unbenutzte Injektionsnadeln befanden“.

Ein Polizist schrieb: „In dem Schlafzimmer, das anscheinend als das Zimmer des Kindes bezeichnet wurde, gab es zahlreiche benutzte Injektionsnadeln. Mehrere von ihnen waren mit Blut geschmutzt. Auf dem Boden lagen alte Äpfel, Müll, irgendwelche Werkzeuge und Butanflaschen, alles vermischt mit der Kleidung des Kindes.“

Nach der Nachricht teilte Rosie, die Chelsea als Baby mit ihrer ehemaligen Partnerin Kelli Carpenter adoptierte, ein altes Selfie ihrer Tochter und beklagte ihren Kampf gegen die Sucht. Sie schrieb auf Instagram: „Chelsea ist heute in den Nachrichten – das ist ein Foto aus einer besseren Zeit. Leider ist das für unsere Familie nicht neu. Chelsea kämpft seit einem Jahrzehnt mit ihrer Drogensucht. Wir hoffen alle, dass sie ihren Weg aus dieser tödlichen Krankheit finden wird.“ Rosie hat vier weitere Adoptivkinder: Parker (29), Blake (24), Vivienne (21) und Dakota (11).