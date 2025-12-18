Film Rupert Grint, Daisy Ridley und weitere Stars schließen sich Johnny Depp in ‚Ebenezer: A Christmas Carol‘ an

Rupert Grint - SERVANT Season 4 Premiere, Lincoln Center, New York City,Jan 9, 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 11:00 Uhr

Der 'Harry Potter'-Schauspieler und die 'Star Wars'-Darstellerin stehen bald gemeinsam vor der Kamera.

Rupert Grint und Daisy Ridley sind zur Besetzung von ‚Ebenezer: A Christmas Carol‘ gestoßen.

Der ‚Harry Potter‘-Darsteller und die ‚Star Wars‘-Schauspielerin gehören zu den Stars, die sich Johnny Depp in Ty Wests kommender Neuinterpretation von Charles Dickens’ ‚Eine Weihnachtsgeschichte‘ angeschlossen haben. Wie ‚Deadline‘ berichtet, sind außerdem Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti und Ellie Bamber Teil der Besetzung.

Der Film – in dem neben dem ‚Fluch der Karibik‘-Star in der Titelrolle auch Andrea Riseborough, Sir Ian McKellen und Tramell Tillman zu sehen sein werden – soll am 13. November 2026 von Paramount Pictures veröffentlicht werden. Während Rupert Grint Berichten zufolge Bob Cratchit, den Angestellten von Scrooge, spielen wird, ist bislang nicht bekannt, welche Rollen die anderen Darsteller übernehmen.

Das Drehbuch zu ‚Ebenezer: A Christmas Carol‘ stammt von Nathaniel Halpern. Der Film wird als „eine spannende Geistergeschichte vor dem Hintergrund von Dickens’ London beschrieben, die einem Mann auf seiner übernatürlichen Reise folgt, bei der er sich seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stellen und um eine zweite Chance kämpfen muss.“

Die klassische Geschichte handelt von einem alten Geizhals, der an Heiligabend vom Geist seines ehemaligen Geschäftspartners sowie von den Geistern der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht besucht wird, die ihn dazu drängen, sein Leben zu ändern. Es ist bereits das zweite große Kinoprojekt auf Basis des Buches, das derzeit in Produktion geht: Willem Dafoe soll Scrooge in einer weiteren Verfilmung für Warner Bros. spielen, die von Robert Eggers inszeniert wird.

Im Laufe der Jahre gab es unzählige Adaptionen der Geschichte, wobei Alastair Sims Darstellung von Scrooge aus dem Jahr 1951 als eine der besten gilt. 1970 spielte Albert Finney die Titelrolle in ‚Scrooge‘, mit Alec Guinness als Marley, während Michael Caine 1992 die Hauptrolle in ‚Die Muppets Weihnachtsgeschichte‘ übernahm. Auch Disney hat mehrere Versionen produziert.